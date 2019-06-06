Яєчний лікер — це густий алкогольний напій з яскраво вираженим специфічним смаком. Його люблять подавати у Німеччині до святкового столу на Різдво та Великдень. Цей напій вживають як у чистому вигляді, так і додають до коктейлів, кави і кондитерських виробів. А яєчний лікер, приготований в домашніх умовах, вийде навіть смачнішим, ніж магазинний. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко приготував рецепт смачного яєчного лікеру.

Інгредієнти:

цукор — 400 г

солодке біле вино — 150 мл

горілка — 150 мл

молоко — 500 мл

яєчні жовтки — 6 шт.

ванільний цукор — за смаком

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Спосіб приготування:

Збивайте яєчні жовтки протягом 10 хвилин. Додайте 200 г цукру і збивайте ще 10 хвилин. У каструлю всипте 200 г цукру, також додайте молоко і ванільний цукор. Доведіть до кипіння, а після проваріть суміш 10 хвилин на слабкому вогні. Постійно помішуйте і видаляйте піну. Зніміть каструлю і дайте суміші охолонути до кімнатної температури. Налийте горілку і вино тонкою струйкою до жовтків. Обережно перемішайте суміш, щоб жовтки не осіли на дні. Накрийте каструлю кришкою і залиште на 30 хвилин. Охолонувший молочний сироп змішайте з яєчною сумішшю. Настоюйте яєчний лікер 4 години на холодильнику. Процідіть яєчний лікер через марлю або сито, розлийте по пляшках і герметично закрийте.

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