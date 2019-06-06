Серіал «Чорнобиль» побив усі світові рекорди і став одним з найпопулярніших. Герой картини «водолаз» Олексій Ананенко, який спускався під зруйнований реактор, щоб відкрити вентилі зливу води, у реальному житті отримує 465 гривень компенсації. Як чоловік відреагував на серіал «Чорнобиль»? І як склалося його життя після катастрофи?

«Водолаз» Олексій Ананенко під час чорнобильської катастрофи спускався під зруйнований реактор ЧАЕС. Чоловік намагався відкрити вентилі зливу води, ризикуючи власним життям. За сценарієм серіалу «Чорнобиль» Олексій помирає за два дні після виконання робіт.

У реальному житті він живий і особисто був присутній на перегляді драматичного серіалу. Не збігається і той факт, що Олексій не був добровольцем, як це показано у «Чорнобилі».

Автор сюжету «Вікна-новини» Олена Лунькова вирішила розібратися у цій історії та особисто поспілкуватися з Ананенком. Журналістку дуже шокував той факт, що людина, яка рятувала весь світ, сьогодні отримує 456 гривень компенсації:

«Чекала його, щоб записати реакцію на епізод серіалу «Чорнобиль», де говорять, що йому залишилося жити всього кілька днів. Але реакції не було. «Довго ще дивитися?» — запитав він у дружини. Олексій взагалі мало що пам’ятає. Два роки тому його збила машина, кілька місяців чоловік пролежав у комі. Дивно, людину не вбила ні ядерна, ні автомобільна аварія. Хотіла зняти сюжет про серіал, а все одно вийшло про систему. Людина, яка рятувала весь світ, зараз отримує 456 гривень «чорнобильських» на місяць. Отже, чи змінилася система, де людське життя нічого не варте?»

Сюжет про «водолаза» Олексія Ананенка, якого показали у драмі «Чорнобиль», можна переглянути нижче:

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