Олеся Жураковська отримала народну нагороду за найкращий український дубляж
Зірка серіалу «Кріпосна» Олеся Жураковська отримала народну нагороду за найкращий український дубляж. В українському дубляжі «Секрети домашніх тварин» одна з героїнь мультфільму заговорила голосом української актриси. Кого саме озвучила Олеся Жураковська? Дізнайтеся у матеріалі!
Олеся Жураковська — талановита українська актриса, яку глядачі полюбили за роль Павлини у костюмованій драмі «Кріпосна». Тепер голос улюбленої артистки лунатиме в одному з найпопулярніших мультфільмів — «Секрети домашніх тварин».
Анімаційна комедія отримала продовження, і Олеся Жураковська занурилась у шалені пригоди, озвучивши кішку Соню. Артистка із завданням впоралася блискуче. За чудову роботу Олеся Жураковська отримала народну нагороду за найкращий український дубляж.
«Робиш, радієш, дякуєш долі за можливість, а тут… ще й перемога!!! Дякую за високу оцінку моєї праці! Для мене найважливіше, що голосували прості глядачі», — ділиться враженнями актриса.
Перший мультфільм «Секрети домашніх тварин» вийшов 2016-го і став дуже успішним у прокаті, а його продовження називають одним із найкращих анімаційних фільмів цього року.
Нагадаємо, з 22 липня Олесю Жураковську глядачі побачать у масштабному серіалі «Кріпосна» на телеканалі СТБ!