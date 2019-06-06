Зірка серіалу «Кріпосна» Олеся Жураковська отримала народну нагороду за найкращий український дубляж. В українському дубляжі «Секрети домашніх тварин» одна з героїнь мультфільму заговорила голосом української актриси. Кого саме озвучила Олеся Жураковська? Дізнайтеся у матеріалі!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жураковская Олеся (@zhurakivska_olesya) 6 Июн 2019 в 4:39 PDT

Олеся Жураковська — талановита українська актриса, яку глядачі полюбили за роль Павлини у костюмованій драмі «Кріпосна». Тепер голос улюбленої артистки лунатиме в одному з найпопулярніших мультфільмів — «Секрети домашніх тварин».

Анімаційна комедія отримала продовження, і Олеся Жураковська занурилась у шалені пригоди, озвучивши кішку Соню. Артистка із завданням впоралася блискуче. За чудову роботу Олеся Жураковська отримала народну нагороду за найкращий український дубляж.

«Робиш, радієш, дякуєш долі за можливість, а тут… ще й перемога!!! Дякую за високу оцінку моєї праці! Для мене найважливіше, що голосували прості глядачі», — ділиться враженнями актриса.

Перший мультфільм «Секрети домашніх тварин» вийшов 2016-го і став дуже успішним у прокаті, а його продовження називають одним із найкращих анімаційних фільмів цього року.

Нагадаємо, з 22 липня Олесю Жураковську глядачі побачать у масштабному серіалі «Кріпосна» на телеканалі СТБ!

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