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Олеся Жураковська отримала народну нагороду за найкращий український дубляж

06.06.2019

Зірка серіалу «Кріпосна» Олеся Жураковська отримала народну нагороду за найкращий український дубляж. В українському дубляжі «Секрети домашніх тварин» одна з героїнь мультфільму заговорила голосом української актриси. Кого саме озвучила Олеся Жураковська? Дізнайтеся у матеріалі!


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Публикация от Жураковская Олеся (@zhurakivska_olesya)

Олеся Жураковська — талановита українська актриса, яку глядачі полюбили за роль Павлини у костюмованій драмі «Кріпосна». Тепер голос улюбленої артистки лунатиме в одному з найпопулярніших мультфільмів — «Секрети домашніх тварин».  

Анімаційна комедія отримала продовження, і Олеся Жураковська занурилась у шалені пригоди, озвучивши кішку Соню. Артистка із завданням впоралася блискуче. За чудову роботу Олеся Жураковська отримала народну нагороду за найкращий український дубляж.

олеся жураковская

«Робиш, радієш, дякуєш долі за можливість, а тут… ще й перемога!!! Дякую за високу оцінку моєї праці! Для мене найважливіше, що голосували прості глядачі», — ділиться враженнями актриса.

Перший мультфільм «Секрети домашніх тварин» вийшов 2016-го і став дуже успішним у прокаті, а його продовження називають одним із найкращих анімаційних фільмів цього року.

Нагадаємо, з 22 липня Олесю Жураковську глядачі побачать у масштабному серіалі «Кріпосна» на телеканалі СТБ!

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