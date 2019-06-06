NK впевнено підкорює латиноамериканську сцену. Вона стала першою українською артисткою, чий хіт «Peligroso» двічі потрапив у найавторитетніший музичний чарт Billboard і став найбільш ротованим за версією Music Choice. Популярність Насті Каменських у іспаномовних країнах зростає щодня і цього тижня вийшов випуск журналу «El Espacialito», обкладинку якого прикрашає українська зірка.

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«El Espacialito» – один із наймасштабніших журналів латиноамериканської ком’юніті в Сполучених Штатах. NK дала велике інтерв’ю цьому виданню, в якому більше розповіла про себе, свою творчість і мрії створювати музику, яка не знає кордонів. Журнал розповідає про найбільш значущих діячів Латинської Америки: раніше на обкладинці з’являлися такі яскраві зірки як Jennifer Lopez, Anitta і інші. Бути першою іноземкою на його сторінках – великий прорив, який свідчить про визнання NK на іспаномовній сцені. Настя Каменських вже поділилася новиною про обкладинку зі своїми шанувальниками:

«Я завжди мріяла створювати музику, яка не знає кордонів. Шалено щаслива бути на обкладинці «El Espacialito» – одного із наймасштабніших іспаномовних журналів в Америці. Далі більше! Дякую #NKteam # NICE2CU і вам, мої шанувальники, за те, що вірите і підтримуєте мене», – написала NK на своїй сторінці в Instagram.

У рамках промоційної кампанії #PeligrosoPromoRun, співачка презентувала свою двомовну пісню на найбільш рейтингових телешоу, серед яких Despierta America, Acceso Total, CBS Boston WBZ4 і Buenos Dias la Familia. Під час всіх інтерв’ю Настя із задоволенням спілкувалася іспанською мовою, яку на той момент вивчала лише два місяці. Під час ефірів ведучі часто помічали її схожість з латиноамериканськими дівчатами.

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Нагадаємо, що NK|Настя Каменських випустила Peligroso Remix спільно з пуерторіканською зіркою регетона De La Ghetto, а вже 8 липня виступить на одній сцені зі всесвітньо відомим колумбійським співаком Maluma в київському Палаці спорту.

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