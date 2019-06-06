Морозиво з йогурту зі смаком лимона: рецепт від Артема Кінаша
06.06.2019
Як приготувати морозиво з йогурту? Відповідь вам підкаже наш простий рецепт. Дізнайтеся, як зробити морозиво з йогурту в домашніх умовах зі смаком лимона! Покроковий рецепт морозива з йогурту зі смаком лимона від учасника «МастерШеф. Професіонали» Артема Кінаша читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- цукор або цукрова пудра — 200 г
- лимони — 2 шт.
- вершки високої жирності — 400 мл
- йогурт — 200—300 мл
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Приготування:
- Видалити шкірку з лимонів, натерти її на терці, потім вичавити з лимонів сік.
- Отриманий сік змішати з цукровою пудрою і тертою цедрою. Залишити до розчинення цукрової пудри.
- Добре збити охолоджені вершки. Поступово тонкою цівкою влити йогурт. Весь процес має тривати 2–3 хвилини.
- Додати у вершки лимонну суміш частинами. При цьому продовжувати збивати суміш протягом 10 хвилин.
- Отриману суміш залишити на дві години в холодильнику.
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Цей рецепт непоганий тим, що не передбачає використання спеціальної морозивниці. Для отримання ніжнішої консистенції потрібно після першої години охолодження збити отриману масу ще кілька разів.
Смачного!
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