Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Коли День медичного працівника у 2019 році та історія свята

06.06.2019

День медичного працівника святкує кожен лікар. Відомо, що дата цього свята щороку змінюється. Редакція STB.UA пропонує вам дізнатися, коли ж День медичного працівника у 2019 році? А також, чим славиться професійне свято, і звідки йдуть його витоки? Читайте подробиці у матеріалі.

медики

Ідея присвятити окремий день у році медикам зародилася ще у 70-х роках. В Україні це свято офіційно було затверджено 1994 року указом президента. У День медичного працівника прийнято вітати всіх працівників цієї сфери: лікарів, медсестер, фельдшерів, фармацевтів, лаборантів і санітарів.

Більше на тему: Вихідні в червні 2019 року в Україні: скільки відпочиватимуть українці

День медичного працівника завжди відзначається у третю неділю першого місяця літа. У 2019 році це свято припадає на 16 червня. Тому обов’язково поставте собі нагадування і привітайте всіх знайомих лікарів!

медицина

У народі цей день також заведено називати «День працівників медицини», «День медика», «День медпрацівника». Однак як би ми його не називали, у 2019 році свято будемо відзначати 26-й раз!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати