День медичного працівника святкує кожен лікар. Відомо, що дата цього свята щороку змінюється. Редакція STB.UA пропонує вам дізнатися, коли ж День медичного працівника у 2019 році? А також, чим славиться професійне свято, і звідки йдуть його витоки? Читайте подробиці у матеріалі.

Ідея присвятити окремий день у році медикам зародилася ще у 70-х роках. В Україні це свято офіційно було затверджено 1994 року указом президента. У День медичного працівника прийнято вітати всіх працівників цієї сфери: лікарів, медсестер, фельдшерів, фармацевтів, лаборантів і санітарів.

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День медичного працівника завжди відзначається у третю неділю першого місяця літа. У 2019 році це свято припадає на 16 червня. Тому обов’язково поставте собі нагадування і привітайте всіх знайомих лікарів!

У народі цей день також заведено називати «День працівників медицини», «День медика», «День медпрацівника». Однак як би ми його не називали, у 2019 році свято будемо відзначати 26-й раз!

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