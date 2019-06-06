Сьогодні, 6 червня 2019 року, в Україні святкують День журналіста. Редакція STB.UA зібрала найоригінальніші привітання з Днем журналіста у віршах. Не забудьте приділити увагу своїм знайомим, які працюють у цій галузі!

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6 червня як дату для святкування Дня журналістів обрали тому, що цього дня у 1992 році Національну спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів (найбільшу в світі організацію працівників ЗМІ). Це свято стало офіційним у 1994 році, коли тодішній президент Леонід Кравчук підписав указ, яким проголошено День журналіста.

Привітання з Днем журналіста у віршах

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Ваша зброя – слово,

Штик у вас – перо,

Їх використовуйте

Людям на добро!

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У цей день ми хочемо вам побажати гострого пера,

влучних заміток, безстрашних викриттів і удачі на цікавому,

але часом ризикованому журналістському терені.

Зі святом вас!

***

Сьогодні Україна святкує День журналіста.

Тож бажаєм вам: хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

***

Якщо ти журналіст, боятися не треба,

Бо визнання людей – ось головна потреба.

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

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***

Незримий друг нам і товариш,

Своїм пером ти розумами правиш.

Тобі бажаємо ми й надалі

Вперед дивитися і бути витривалим!

***

Вітаю зі святом нині вас.

Здорові будьте, серцем чисті,

Щоб в грудях вогник не погас.

Як древній Хронос, все фіксуйте:

Події, факти, імена.

Перед чиновниками не пасуйте,

Нехай тремтять від вас вони!

***

Бути в гущі життєвих подій,

Не пропустити великих відкриттів

І майстерно володіти пером,

Йти нелегким своїм шляхом,

Бути тільки чесним і правдивим,

У своїх оцінках справедливим,

Універсал-спеціалістом –

Тоді зовися ти журналістом!

З тобою твоє свято відзначаємо,

З Днем журналістів вітаємо!

***

Журналісти! Вас сьогодні

Ми привітати раді,

Нехай роботою благородною

Залишається Правда,

Репортаж від Істини,

Інтерв’ю у Чесності,

Ваш почесний обов’язок – нести

Світло сучасності!

***

Вітаю зі святом

Журналістів усіх!

Нехай вам буде радісно,

Нехай на вас чекає успіх!

Нехай все буде на ура –

Статей вдалих ціла гора!

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***

Ти не письменник, але творець –

Майстер слова, молодець!

Нехай лається редактор –

Це тимчасовий фактор!

Грошей і слави всенародної –

Від професії благородної!

***

Журналіст – не хобі, а покликання,

Цінується твоя праця, твої пошуки,

Я бажаю за роботу не страждати,

Ексклюзив завжди першим отримувати!

***

Там, де новина, першими бувайте.

І гаряче хапайте в об’єктив,

Раніше за інших все знімайте,

Нехай глядачі цінують ваш порив!

***

Журналісти – звучить гордо,

Майстри пера і, звісно, “Ворду”!

Нехай перо гострішим стане,

А гонорар не буде копійчаним!

***

У День журналіста вас поспішаю

Привітати неодмінно!

І, як завжди, вам напишу

Ці рядки незмінні:

Бажаю вам у всьому блищати

І словом, і обличчям,

Великим журналістом стати

й долати усі протиріччя.

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