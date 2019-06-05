Млинці з червоною рибою: рецепт від Єлизавети Фалей
05.06.2019
Актриса серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей поділилася з нами рецептом смачних млинців з червоною рибою і яйцем-пашот. Зірка розповіла, як дуже швидко і легко приготувати неймовірне частування. Детальний рецепт млинців з червоною рибою – в матеріалі.
Більше на тему: Панкейки на молоці: рецепт від Єлизавети Фалей
Інгредієнти
Для млинців:
- молоко – 350 мл
- борошно – 200 г
- яйце – 1 шт.
- дрібка солі
- цукор – 1 ч. л.
Більше на тему: Оладки з кабачків: 5 смачних рецептів від Юлії Проходи
Для начинки:
- сир
- форель – 400 г
- авокадо
- листя салату (на 1 млинець 1 листок)
- яйце – 1 шт.
Приготування:
- Збийте яйця з цукром і сіллю.
- Додайте молоко, потім просіяне борошно, сіль і цукор.
- Все ретельно перемішайте, щоб отримати суміш без грудочок.
- В отриману суміш додайте олію.
- Смажити млинці потрібно на вершковому маслі. ⠀
- Готові млинці змастіть сиром, додайте очищене і нарізане авокадо, червону рибу.
- Заверніть млинець і викладіть його на тарілку. ⠀
- На готовий млинець викладаємо яйце-пашот.
- Посипте страву базиліком, а яйце-пашот – перцем і сіллю.
Порада від Єлизавети Фалей: перед смаженням кожного млинчика змащувати сковорідку вершковим маслом.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+