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Млинці з червоною рибою: рецепт від Єлизавети Фалей

05.06.2019

Актриса серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей поділилася з нами рецептом смачних млинців з червоною рибою і яйцем-пашот. Зірка розповіла, як дуже швидко і легко приготувати неймовірне частування. Детальний рецепт млинців з червоною рибою – в матеріалі.

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млинці з червоною рибою

Інгредієнти

Для млинців:

  • молоко – 350 мл
  • борошно – 200 г
  • яйце – 1 шт.
  • дрібка солі
  • цукор – 1 ч. л.

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Для начинки:

  • сир
  • форель – 400 г
  • авокадо
  • листя салату (на 1 млинець 1 листок) 
  • яйце – 1 шт.

Приготування:

  1. Збийте яйця з цукром і сіллю.
  2. Додайте молоко, потім просіяне борошно, сіль і цукор.
  3. Все ретельно перемішайте, щоб отримати суміш без грудочок.
  4. В отриману суміш додайте олію.
  5. Смажити млинці потрібно на вершковому маслі. ⠀
  6. Готові млинці змастіть сиром, додайте очищене і нарізане авокадо, червону рибу.
  7. Заверніть млинець і викладіть його на тарілку. ⠀
  8. На готовий млинець викладаємо яйце-пашот.
  9. Посипте страву базиліком, а яйце-пашот – перцем і сіллю.

Порада від Єлизавети Фалей: перед смаженням кожного млинчика змащувати сковорідку вершковим маслом.

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