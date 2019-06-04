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Манікюр 2019: модні тренди року від зірок телеканалу СТБ

04.06.2019

Який манікюр вважається модним у 2019 році? Редакція сайту STB.UA зібрала для вас добірку трендів 2019 року в нашому матеріалі. На що варто звернути увагу в дизайні нігтів? Які сміливі візерунки, незвичайні поєднання кольорів і яскраві декори будуть в моді? Дивіться добірку найактуальніших трендів у статті.

манікюр 2019

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Манікюр 2019: форма нігтів

Довгі, овальні або загострені

Форма «м’який квадрат» вже не в моді. Зверніть увагу на більш загострені варіанти манікюру, саме вони будуть на піку популярності в 2019 році. І не важливо  довгі такі нігті чи короткі.

Олена Мельник, стиліст і візажист телеканалу СТБ, також радить дотримуватися цієї тенденції: «Зараз модні гострі нігті, форма  квадрат із закругленими кутами або овал. Також актуальні білий колір та всі натуральні відтінки».
маникюр 2019

маникюр 2019

Модний манікюр 2019: колір

Пастельні кольори

Такий манікюр ніколи не вийде з моди. У 2019 палітра пастельних, нейтральних відтінків неабияк поповниться новинками, і тепер можна вибрати не тільки стандартний нюдовий колір, а й отримати насолоду від різноманітності відтінків. Манікюр в світлих пастельних тонах завжди виглядає стильно і акуратно. Ідеальний варіант для того, щоб створити елегантний і цікавий образ. Також такий манікюр підійде тим, хто працює в офісі.
маникюр 2019

маникюр 2019
Мирослава Ульяніна, ведуча проекту «Зважені та щасливі», надає перевагу в манікюрі натуральності: «Я дуже довго взагалі не покривала нігті лаком, робила лише косметичний манікюр. Зараз все-таки роблю манікюр, тому що це дуже красиво виглядає в кадрі, коли нігті блищать. Але я все-таки за максимальну натуральність, тому обираю завжди або френч, або ніжний легкий відтінок лаку. Я вважаю, що в першу чергу нігті мають бути доглянутими та здоровими, і тоді навіть без манікюру вони виглядатимуть красиво та охайно. Все-таки я прихильник того, щоб або взагалі не покривати нігті лаком, або покривати відтінками, наближеними до натуральних».

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Різнобарвний манікюр

Різного кольору нігті знову будуть в моді в 2019 році. Поєднання палітри і дизайнів підходить для творчих нестандартних особистостей, готових експериментувати і ризикувати. Головне правило цього дизайну  не переборщити. Адже крім цього, в 2019 році мінімалізм буде займати лідируючу позицію в манікюрі.
маникюр на новый год 2019

маникюр 2019

маникюр 2019

Червоний манікюр

Вічна класика. Підберіть той відтінок лаку, який ідеально підходить до вашого кольору шкіри, і насолоджуйтеся стильним бездоганним манікюром!
маникюр 2019

Чорний манікюр

Такий колір манікюру не припав до вподоби роботодавцям, але зате має прихильниць серед творчих, неординарних особистостей. Головне правило такого манікюру  акуратність. Поєднуйте його з мінімумом макіяжу, щоб не переборщити в образі.
маникюр 2019

Матовий манікюр

Будь-які матові кольори залишаються в моді з минулих сезонів. Це елегантно, стильно і трохи незвично, але не занадто. Для матового манікюру вибирайте будь-які кольори палітри, всі з них виглядатимуть виграшно.
маникюр 2019

Даша Трегубова, ведуча проекту «Цієї миті рік тому», як правило, робить нейтральний манікюр: «У зв’язку з тим, що у мене кілька проектів одночасно, я ношу ідеальний для мене світло-біжевий манікюр з мигдалеподібною формою нігтя».

Манікюр 2019: візерунки

Незвичайні деталі

Друга назва цього дизайну  «манікюр з родзинкою». Тут виграшним варіантом будуть як незвичайні візерунки, так і цікаві деталі. Наприклад, використовуючи спеціальну фольгу, можна створити різноманітні візерунки та елементи. А за допомогою голографічного поліетилену виглядатимуть красиво малюнки в стилі «бите скло». Експериментуйте!
маникюр 2019

маникюр 2019

маникюр 2019

Манікюр омбре

Спецаільний перехід від одного відтінку до іншого знову буде в моді в 2019 році. Така техніка дозволяє створити як ніжніший, так і досить екстравагантний варіант дизайну нігтів.

маникюр 2019

маникюр 2019

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