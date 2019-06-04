День молоді України: історія та традиції
День молоді – національне свято молодих людей, яке щороку відзначається в останню неділю червня. У 2019 році воно припадає на 30 число. Про історію та традиції свята – читайте в матеріалі.
День молоді: історія
Історія святкування Дня молоді бере свій початок з 1994 року. 25 років тому, 22 червня тодішній президент Леонід Кравчук видав указ про встановлення свята в Україні.
Цього дня по всій країні проходять святкові заходи, організовані завдяки підтримці влади. Дійовими особами свята виступає молодь.
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День молоді: традиції
На сьогоднішній день у країні існує понад тисячу молодіжних організацій, які фінансуються державою. Традиційно у День молоді в Україні прийнято заохочувати і нагороджувати успіхи найталановитішої молоді в різних професійних галузях. Щороку Кабмін вручає з цього приводу 60 премій. Все це спрямовано на розвиток молоді, яка є майбутнім країни.
Слід зазначити, що молоддю вважаються люди віком 18–35 років, чисельність яких, згідно зі статистикою, в Україні становить понад 22% від загальної кількості жителів. Однак, згідно з офіційними нормами Всесвітньої організації здоров’я, під цю категорію потрапляють люди до 44 років.
До слова, Всесвітній день молоді відзначається щороку 10 листопада.