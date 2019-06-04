День молоді 2019: список заходів у Києві
День молоді цього року відзначають 30 червня. Спеціально до свята у Києві пройде багато святкових заходів. Куди піти, які фестивалі варто відвідати в Києві у День молоді 2019? Актор серіалу «Джованні» Володимир Скорик розповів, де найкраще відпочивати на День молоді. Більше — читайте в матеріалі.
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Ідеальне літо на ВДНГ
У День молоді в Києві варто відвідати ВДНГ, якщо хочете весело провести час. Тут буде понад півсотні локацій для дозвілля з сім’єю та друзями. Також відкриється унікальний фото-простір «Пікнік Сад». У ньому гості парку зможуть взяти в оренду пікнік-кошик з ласощами і затишно провести час на галявині живописного саду.
Серед найцікавіших локацій: BBQ-зона, сучасний майданчик для танців, захопливі концерти, стендапи, DJ-сети та кінопокази.
Де: проспект Академіка Глушкова, 1
Фестиваль «Пікнік на Співочому»
Скуштувати смачні страви на грилі та мангалі за традиційними рецептами різних кухонь світу всі охочі зможуть в парку Співоче поле в одне із найприємніших літніх свят — День молоді. Тут виступатимуть кавер-бенди та зіркові гості. Протягом усього дня вас чекають конкурси, дитяча зона, фуд-корти і круті майстер-класи.
Де: вулиця Лаврська, 33
Коли: 30 червня
Вартість: вхід вільний
Кураж Базар Circus Night Market
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Circus Night Market — неймовірне дійство, яке зачаровує. На День молоді величезний порожній павільйон за лічені години наповниться життям і перетвориться на фантастичну арену під куполом. Найращі артисти жанру, гімнасти та жонглери, фокусники та клоуни демонструватимуть видатну майстерність, відвагу й спритність. У чарівному цирку Кураж Базару не буде тільки одного — дресированих тварин.
На Circus Night Market організатори влаштують шоу, яке відвідувачі точно не забудуть!
Де: проспект Академіка Глушкова, 1
Коли: початок о 16:00
Вартість: від 50 грн
Програма «Плани на літо»
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Програма подій на літній сцені у дворі Арсеналу пропонує ілюзію подорожі в нові контексти реальності за допомогою музики, поезії та кіно. Організатори прагнуть вплинути на якість повсякденного життя в Києві. На День молоді тут пропонують зануритися у веселу атмосферу, насолодитись прекрасним літнім відпочинком разом зі своєю сім’єю.
Де: вулиця Лаврська, 12
Коли: 30 червня
Вартість: залежить від розваг
Дитяча програма на теплоході
Найцікавіше подорож — це коли всім цікаво. Організатори морської прогулянки обіцяють, що нікому нудьгувати не доведеться. Тут сподобається не тільки дітям, а й дорослим. Адже життя на кораблі б’є ключем — то корабель захоплений піратами, то потрапив у шторм. Але смілива команда матросів все подолає і вийде сухою з води.
Діти у цікавій формі познайомляться з життям матросів та побачать справжнього капітана корабля. А дорослі зможуть зробити купу гарних фото і відпочити.
Де: Поштова площа, причал № 10
Коли: 30 червня
Вартість: 180 грн (для дітей з 4-х років платно)
Актор серіалу «Джованні» Володимир Скорик поділився, де відпочиватиме:
«Поки що мій графік дуже непередбачуваний. Але сподіваюся, що вийде провести День молоді з друзями десь на природі. А в ідеалі — на рибаловлі!»