День молоді цього року відзначають 30 червня. Спеціально до свята у Києві пройде багато святкових заходів. Куди піти, які фестивалі варто відвідати в Києві у День молоді 2019? Актор серіалу «Джованні» Володимир Скорик розповів, де найкраще відпочивати на День молоді. Більше — читайте в матеріалі.

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Ідеальне літо на ВДНГ

У День молоді в Києві варто відвідати ВДНГ, якщо хочете весело провести час. Тут буде понад півсотні локацій для дозвілля з сім’єю та друзями. Також відкриється унікальний фото-простір «Пікнік Сад». У ньому гості парку зможуть взяти в оренду пікнік-кошик з ласощами і затишно провести час на галявині живописного саду.

Серед найцікавіших локацій: BBQ-зона, сучасний майданчик для танців, захопливі концерти, стендапи, DJ-сети та кінопокази.

Де: проспект Академіка Глушкова, 1

Фестиваль «Пікнік на Співочому»

Скуштувати смачні страви на грилі та мангалі за традиційними рецептами різних кухонь світу всі охочі зможуть в парку Співоче поле в одне із найприємніших літніх свят — День молоді. Тут виступатимуть кавер-бенди та зіркові гості. Протягом усього дня вас чекають конкурси, дитяча зона, фуд-корти і круті майстер-класи.

Де: вулиця Лаврська, 33

Коли: 30 червня

Вартість: вхід вільний

Кураж Базар Circus Night Market

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Circus Night Market — неймовірне дійство, яке зачаровує. На День молоді величезний порожній павільйон за лічені години наповниться життям і перетвориться на фантастичну арену під куполом. Найращі артисти жанру, гімнасти та жонглери, фокусники та клоуни демонструватимуть видатну майстерність, відвагу й спритність. У чарівному цирку Кураж Базару не буде тільки одного — дресированих тварин.

На Circus Night Market організатори влаштують шоу, яке відвідувачі точно не забудуть!

Де: проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: початок о 16:00

Вартість: від 50 грн

Програма «Плани на літо»

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Програма подій на літній сцені у дворі Арсеналу пропонує ілюзію подорожі в нові контексти реальності за допомогою музики, поезії та кіно. Організатори прагнуть вплинути на якість повсякденного життя в Києві. На День молоді тут пропонують зануритися у веселу атмосферу, насолодитись прекрасним літнім відпочинком разом зі своєю сім’єю.

Де: вулиця Лаврська, 12

Коли: 30 червня

Вартість: залежить від розваг

Дитяча програма на теплоході

Найцікавіше подорож — це коли всім цікаво. Організатори морської прогулянки обіцяють, що нікому нудьгувати не доведеться. Тут сподобається не тільки дітям, а й дорослим. Адже життя на кораблі б’є ключем — то корабель захоплений піратами, то потрапив у шторм. Але смілива команда матросів все подолає і вийде сухою з води.

Діти у цікавій формі познайомляться з життям матросів та побачать справжнього капітана корабля. А дорослі зможуть зробити купу гарних фото і відпочити.

Де: Поштова площа, причал № 10

Коли: 30 червня

Вартість: 180 грн (для дітей з 4-х років платно)

Актор серіалу «Джованні» Володимир Скорик поділився, де відпочиватиме:

«Поки що мій графік дуже непередбачуваний. Але сподіваюся, що вийде провести День молоді з друзями десь на природі. А в ідеалі — на рибаловлі!»

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