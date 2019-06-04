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Актриса «Кріпосної» на відпочинку: де відпочиває Наталка Денисенко

04.06.2019

Зірка «Кріпосної» Наталка Денисенко вирушила в теплі краї. Українська актриса відпочиває на одному з найпопулярніших курортів разом зі своєю сім’єю — актором Андрієм Федінчиком і маленьким сином. Куди вирушила зіркова пара? Дізнайтеся у матеріалі!

Зірка костюмованої драми «Кріпосна» Наталка Денисенко вирушила до сонячного Єгипту. У Instagram чарівна артистка поділилася кадрами, зробленими під час відпустки. Сказати, що в неї гарна фігура, — не сказати нічого!


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Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko)

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«Те відчуття, коли твій чоловік фотографує так, що навіть фільтри не потрібні. Тепер і у мене суперфотки в купальнику, якими пишаюся. І нарешті Федінчики на відпочинку. Сьогодні з самого ранку насолоджуємося. Міні-Федінчика неможливо витягнути з моря. Він аж хоче плисти! Я дуже щаслива!!! І всім цього бажаю», — ділиться враженнями акторка.

Два роки тому в родині Наталки та її чоловіка Андрія Фендічіка народився син. Після народження дитини актриса не боялася похвалитися стрункою фігурою. І зараз на відпочинку молода матуся у чудовій формі.

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Нагадаємо, Наталка Денисенко в серіалі «Кріпосна» зіграла милу кокетку Ларису Яхонтову — кохану Петра Червінського. І вже 22 липня розпочнеться показ першого сезону, а відразу після нього глядачі побачать другий сезон улюбленої масштабної драми.

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