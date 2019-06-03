Серіали 2019: що дивитися, коли закінчиться Чорнобиль

Серіали 2019 року дивують! Тому не втрачайте можливості побачити цікаві картини, які залишили слід в кіноіндустрії. Редакція STB.UA зібрала кращі серіали з цікавим сюжетом. Що варто дивитися просто зараз? Дізнайтеся у нашому матеріалі!

Міні-серіал «Чорнобиль»

Міні-серіал «Чорнобиль» очолив рейтинг серіалів всіх часів, які отримали найвищу оцінку глядачів. Історія картини розповідає про одну з найбільших техногенних катастроф — вибух на Чорнобильській АЕС в 1986 році. У центрі уваги — вражаючі розповіді учасників подій, які зуміли вижити після жахливої ​​трагедії.

На сьогоднішній момент вийшло 4 серії, від яких кидає в жар та жах. «Чорнобиль» варто подивитися всім, адже історія серіалу просякнута мужністю і самопожертвою простих людей. Тут багато сліз, правдивих фактів, жахливих вчинків влади та людських жертв.

Серіал «Гра престолів»

Інтриги, прекрасна гра акторів та неймовірна історія романів Джорджа Мартіна «Пісня льоду й полум’я» — причини, чому варто подивитися один з головних серіалів 2019 року.

Події розгортаються навколо Семи королівств, що знаходяться на континенті Вестерос. У цьому шаленому світі навколо Залізного трону зріє змова, адже тут кожен рветься до влади. Конфлікт між королівськими сім’ями призводить до жахливої війни.

19 травня завершився фінальний сезон серіалу «Гра престолів». Заключна серія встановила рекорд за переглядами в рамках телеканалу HBO. І це чудова нагода переглянути улюблену картину з початку до кінця просто зараз!

Серіал «Кріпосна»

Костюмована драма «Кріпосна» повністю виправдала звання найбільш очікуваного серіалу 2019 року. Масштабна картина відкрила глядачам двері у захопливий світ, де багато любові, зради та великої трагедії. Сюжет зачіпає наболілі людські переживання і проблеми боротьби за свободу в 19 столітті.

Вже цієї осені глядачі дізнаються, як кріпосна Катерина пройде через знущання жорстоких поміщиків, як тікатиме від маніяка та рятуватиметься втечею з київських борделів. І все заради найціннішого в житті — свободи.

Серіал «Оповідь служниці»

«Оповідь служниці» — серіал, який змусив глядачів полюбити антиутопії. Ця захоплива картина є екранізацією однойменного роману письменниці Маргарет Етвуд.

Сюжет розгортається в похмурій диктаторській республіці під назвою Галаад. Тут все під контролем військових, які захопили владу у державі. Країна відрізняється суворими порядками, де людське життя нічого не варте.

Тільки одна зі ста жінок здатна народити, тому в республіці дівчат відправляють у спеціальні табори. Там їх перетворюють в «служниць» і готують виконувати єдину функцію — народження дітей для чиновників, чиї дружини безплідні. Головна героїня Джун стає однією зі «служниць». Тепер дівчина знаходиться під пильною увагою і кожен її крок контролюється кимось згори. Але на що здатна Джун, щоб боротися з тоталітарною державою?

Серіал «Академія «Амбрелла»

«Академія «Амбрелла» — серіал, який став нереально популярним серед молоді у 2019 році.

Наприкінці вісімдесятих років відбулася дуже дивна подія. Сорок три жінки з різних куточків світу одночасно народили, але ще вранці жодна з них не була вагітна. Мільярдер і авантюрист Реджинальд Харгрівс вирішив усиновити якомога більше малюків, що з’явилися подібним чином. Йому вдалося отримати сімох немовлят. Пізніше він відкрив академію, де діти розвивали незвичайні здібності.

Минув час, і всі почали жити нормальним життям. Ось тільки після загадкової смерті Харгрівса героям належить розгадати таємницю його загибелі та врятувати світ від смертельної загрози.

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