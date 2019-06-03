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Салат «Цезар»: рецепт від Єлизавети Фалей

03.06.2019

Салат «Цезар» у святкові та в будь-які інші дні доречний на кухні. Він надзвичайно смачний і ситний. У кожної господині є свій особливий секрет приготування! Актриса серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей не виняток. Покроковий рецепт салату «Цезар» від зірки – в матеріалі.

 

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Інгредієнти:

  • листя салату
  • перепелині яйця
  • помідор чері
  • куряча грудка
  • сухарики (попередньо обсмажити їх на грилі)

Приготування:

  1. Відваріть перепелині яйця і добре промийте листя салату.
  2. Листя салату не нарізайте, а рвіть скибочками.
  3. Курячу грудку поставте на гриль.
  4. Скибочки салату викладіть на тарілку. Зверху полийте їх заправкою. Перемішайте.
  5. Наріжте помідори і розмістіть на тарілку разом з перепелиними яйцями.
  6. Останній найважливіший крок. Викладіть зверху курячу грудку і додайте у салат сухарики.

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Соус

Інгредієнти:

  • сіль – дрібка
  • яйце – 1 шт.
  • оливкова олія – ​​100 мл
  • лимон – 1 ст. л.
  • майонез – легкий
  • гірчиця – 1 ст. л.
  • часник – 1 зубчик

Приготування:

  1. У яйце додати оливкову олію і дрібку солі, перемішати все в блендері.
  2. Отриману суміш доповнити лимоном, гірчицею, зубчиком часнику. Добавте  трохи легкого майонезу.
  3. Добре перемішайте соус.

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