Михайло Присяжнюк святкує 12 років подружнього життя

Ведучий проекту «Один за всіх»-13 Михайло Присяжнюк завжди з особливим трепетом і любов’ю говорить про свою сім’ю. Нещодавно подружня пара Присяжнюків відсвяткувала свої 12 років щасливого шлюбу. Народний адвокат дуже зворушливо привітав кохану дружину в Instagram.

Нещодавно народний адвокат, прекрасний сім’янин і ведучий проекту «Один за всіх»-13 відсвяткував 12 років щасливого подружнього життя. Михайло Присяжнюк зізнається, що досі не розуміє, як його красуня-дружина погодилася на його пропозицію:



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Присяжнюк (@mikhailprisiazhniuk) 1 Июн 2019 в 9:06 PDT

«Ну, ось досі не розумію, як така красуня могла погодитися на цього дрища!!!???? Але я щодня всіма силами доводжу, що ти тоді не помилилася! Сьогодні 12 років, як ми офіційно чоловік і дружина, оскільки нас розписали 1.06.2007. А разом ми набагато довше!!! Знаєш, з найперших спільних миттєвостей знав, що хочу бути з тобою все своє життя, але було те саме «але»! Адже я з дитинства справжній чоловік! А ти просто «вау, яка жінка», і я ну просто не міг до кінця зрозуміти, ну коли ж уже я точно відчуватиму, що я готовий і я зможу стати «кам’яною стіною», а ти будеш «за чоловіком». І ось, лише через п’ять довгих років, я сам із собою дійшов компромісу і зміг дотягнутися до рівня, коли наважився запросити тебе офіційно стати моєю дружиною!!!

Крихітко, ну скільки ж всього ми пройшли разом!! Вистачило б не на одну «Санта-Барбару» або «Гру престолів», а скільки всього ще попереду! Але як же я щасливий знімати з тобою цю «Історію нашого життя»!!! Дякую за кожен наш день і за кожну «нову серію»! Кохаю».

Редакція сайту СТБ щиро вітає Михайла і його дружину з річницею і бажає багато років щасливого сімейного життя.

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