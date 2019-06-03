Актриса серіалу «Кріпосна» Анна Сагайдачна відсвяткувала річницю весілля
Талановита актриса серіалу «Кріпосна» Анна Сагайдачна вирішила поділитися з шанувальниками своєю радістю. Разом із чоловіком, продюсером Євгеном Третяком, зірка відсвяткувала річницю весілля. Молоде подружжя зворушливо привітала Оксана Байрак. Що Анні Сагайдачній та її коханому побажала королева мелодрами? Дізнайтеся у матеріалі!
Минулого року 2 червня в особистому житті актриси Анни Сагайдачної відбулися зміни — зірка українського кіно вийшла заміж. Її обранцем став продюсер Євген Третяк. Весільну церемонію вела відома режисерка Оксана Байрак.
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«І ситцеве весілля, і мій ювілей в один день! Люблю тебе, мій дорогоцінний чоловіку! Ти моє абсолютне щастя».
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Оксана Байрак пораділа за своїх близьких друзів та долучилася до привітань. Молодому подружжю зірка українського кіно побажала міцного кохання:
«Як же швидко лине час! Рік тому цього дня я радісно проводила шлюбну церемонію чудової пари: мого продюсера Жені Третячка і актриси Анечки Сагайдачної. І ось, вже ситцеве весілля Третяків! P. S. Всім кохання та розуміння! А нам, гостям, ненажерливості. Тому що Анюта талановита і в акторстві, і не менш талановита в кулінарії! Одним словом, пішла набирати кілограми!»
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Нагадаємо, Анна Сагайдачна в серіалі «Кріпосна» зіграла ніжну панночку Наталі Дорошенко. Як складеться доля її героїні, дізнаєтеся зовсім скоро. Адже глядачі знову поринуть у світ костюмованої драми вже з 22 липня, а потім дізнаються продовження неймовірної історії!
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