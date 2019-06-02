14 випуск «Один за всіх»-13: чи є шанс врятувати дворічну дитину в родинній війні?

У 14 випуску «Один за всіх» розпалилась ворожнеча між свекрухою та невісткою. Віра Коваль запевняє, що дворічна Олександра — не її онучка. І чужу дитину виховувати сину не дозволить. Жінка переконана, що молода невістка нагуляла дитину на стороні. Чи є шанс врятувати маленьку Сашеньку в цій родинній війні? Яку шокуючу правду сімейних взаємин з’ясували експерти та ведучий Михайло Присяжнюк у студії «Один за всіх»? Дізнайтеся просто зараз!

У 14 випуску «Один за всіх» спробували розібратися, хто ж є батьком маленької Олександри. Начебто справа проста — один тест ДНК покаже всю правду. Але за цим стоїть куди глибший конфлікт.

Першою у студії з’явилася Віра Коваль з Вінниччини. Жінка відмовляється визнавати онучку. Вона доводить, що дворічна Олександра — не її рідня. А зрадлива невістка Наталя повісила на її сина Івана чужу дитину. Віра провела власне розслідування і знайшла коханця Наталі, який може бути справжнім батьком.

Імовірним суперником Івана виявився Андрій Парфьонов. На думку Віри, саме цей чоловік і є справжнім батьком дитини. Медики взяли у нього зразки ДНК. Сам же Андрій запевнив, якщо дівчинка дійсно його, то від неї не відцурається.

У розмову втрутилася донька Віри — Марія. Дівчина стверджує, що Наталя не просто зрадниця, а ще й відьма. Можливо, підозри не марні?

Через чвари дружини та матері Іван не раз вагався: чи залишатися з коханою, чи покинути її:

«Те, що говорить мама, змушує мене сумніватися у вірності дружини. Я на стороні справедливості. Не хочу ображати ані маму, ані дружину».

Чи дійсно тут справа у невірності дружини, чи просто свекруха намагається вижити її з дому? Щоб з’ясувати інтригуючу правду, до студії «Один за всіх» запросили Наталію. Дівчина розповіла шокуючі подробиці. Виявляється, Віра разом із донькою не раз зверталися до потойбічних сил — жінки ходили до ворожок.

Вирішити сімейну ворожнечу зможе тільки результат ДНК-експертизи. Хто ж справжній батько дитини? І хто з жінок бреше — секруха Віра чи невістка Наталя?

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