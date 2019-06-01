Юра Негрич: інтерв’ю із суперфіналістом «МастерШеф. Професіонали»

Суперфіналісту «МастерШеф. Професіонали» Юрі Негричу завжди було важливо, щоб його роботу оцінювали гідно. Молодий і талановитий кулінар запам’ятався всім як найгучніший та найемоційніший учасник. Юра Негрич розповів про свої враження після суперфіналу і плани на майбутнє. Ексклюзивне інтерв’ю із суперфіналістом «МастерШеф. Професіонали» читайте в матеріалі.

Юро, як думаєш, чого не вистачило для перемоги і у чому була помилка? Що б ти змінив?

Можливо, не вистачило посмішки на обличчі, оскільки було дуже важко і складно в останні дні на проекті. Можливо, змінив би свій десерт. Думаю, що принести на вердикт ідеальний еклер — ось що треба було для суддів. Ще хочу сказати, що я вважаю помилкою той момент, коли я більше покладався на присутність в суперфіналі, ніж на перемогу.

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А що запам’яталося найбільше в той день?

Найбільше у той день запам’ятався момент, коли кухню наповнила повна тиша і я просто чув звуки готування трьох суперфіналістів: стук ножа, удар дека. І було таке не до кінця усвідомлене відчуття, що це фінальна битва. Я просто відчував силу. Це був найемоційніший момент в моєму житті.

Який склад трійки фіналістів бачив саме ти? Чому?

Саме такий склад трійки я і бачив у суперфіналі. Можливо, ще Абрамова. Але знав точно, що я буду битися з Пашею в суперфіналі. Було багато чуток про те, що мене дуже сильно хочуть злити в останні дні, і в тому числі з вуст Паші. Але я вважаю, що Паша гідний перемоги, він сильний і хороший хлопець.

Тебе не сприймали як сильного конкурента. Як думаєш, чому так вийшло?

Можливо, мене не хотіли сприймати як сильного конкурента, тому що я і не хотів нікому нічого доводити. Я хотів показати все, на що здатний, вже на кухні, показати на ділі, що я є сильним конкурентом. І у мене це виходило.

Уявімо, що минуло 5 років. Яким буде Юра Негрич через цей час і чим буде займатися?

На найближчі п’ять років є мета стажуватися в конкретних ресторанах за кордоном. Також є план великої подорожі та мета бути успішним шефом в Україні і на міжнародному рівні.

Що тобі дала участь в «МастерШеф. Професіонали»?

Участь в «МастерШеф. Професіонали» — це передусім дуже хороша, крута школа і обмін інформацією. Я дуже вдячний всім за таку можливість. Я пішов професійним кухарем з великим потенціалом. Бути суперфіналістом «МастерШеф. Професіонали» — це гордість на все життя, це сила в руках, це можливості в житті, це любов до кулінарії.

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