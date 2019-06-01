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Юлія Прохода: інтерв’ю із суперфіналісткою «МастерШеф. Професіонали»

01.06.2019

Юлія Прохода талановитий кулінар і по праву стала фіналісткою «МастерШеф. Професіонали». Дівчина з першого дня показувала свою найсильнішу сторону управління. Їй завжди подобалося бути диригентом на кухні, і вона із задоволенням ставала капітаном. Про суперфінал, труднощі та закадрове життя на проекті читайте в ексклюзивному інтерв’ю із суперфіналісткою «МастерШеф. Професіонали» Юлією Проходою.

Юлия Прохода: интервью с суперфиналисткой «МастерШеф. Профессионалы»

Юліє, які у вас були думки перед суперфіналом?

Ближче до суперфіналу я дуже переживала. Я розуміла, що в мене вірить така сила-силенна людей і, звичайно ж, не хотіла б їх підвести. Тому я максимально намагалася згадати все, що я вмію, зібратися і йти вперед до перемоги.

Як думаєте, у чому була помилка? Чого не вистачило для перемоги?

У день, коли проходив суперфінал, я не думаю, що десь була якась моя помилка. Річ у тім, що я приготувала лише те, що планувала. Я розуміла, що у цих стравах, можливо, щось не сподобається нашим суддям. Ну, ви ж розумієте: скільки людей, стільки й думок. Торік я брала участь у конкурсі, в якому було три іноземні судді, та посіла перше місце. Для тих суддів напевно я була переможцем. Але у кожного шеф-кухаря є свої улюблені техніки, свої смаки. Тому ми ніколи в цьому житті не зможемо догодити всім.

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Що б ви змінили у той день?

Я, напевно, дуже сильно хотіла б ще більше підбадьорити своїх рідних, щоб вони не переживали. Сказати про те, що все буде добре. Ще більше вселити їм надії. І так би хотілося не бігати! Знаєте, у суперфіналі ми шалено багато часу витрачали на те, щоб добігти і взяти якесь обладнання. Тому хотілося б трохи більше часу.

Юлия Прохода: интервью с суперфиналисткой «МастерШеф. Профессионалы»

Хто з ваших суперників у суперфіналі більше за інших був гідний перемоги?

Коли ми йшли вже безпосередньо готувати, коли почався наш суперфінал, я розуміла, що переможцем буде тільки одна людина. Я не знала, хто буде переможцем. Не була впевнена, що переможцем буду я. Просто хотілося одного підтримати у той момент Юру Негрича. Я розуміла, що якщо перемога буде не моя, то нехай вона дістанеться Юрі. Я йому це говорила, що потрібно докласти максимум зусиль. Хотіла і вірила у те, що так і буде.

Які емоції ви пережили під час оголошення вердикту?

Під час оголошення вердикту я відчувала трішечки смуток. Знаєте, чому? Тому що позаду стояли мої рідні люди. А я, як жінка, яка володіє хорошою інтуїцією, вже розуміла, що переможець не я і не Юра Негрич, а переможець Паша Серветник. Тому я сумувала. Я розуміла, що на балконі люди, які в мене вірять. Їм буде сумно, щойно оголосять переможця «МастерШеф. Професіонали» Пашу Серветника.

Юлия Прохода: интервью с суперфиналисткой «МастерШеф. Профессионалы»

Що для вас означала участь у «МастерШеф. Професіонали»?

Участь у «МастерШеф. Професіонали» це насамперед перемога над собою. Тому що заходити у знімальний павільйон, де тебе чекає щось незрозуміле, щось непередбачуване, якщо чесно, не завжди хотілося. Але ти йшов і робив зусилля над собою. Були люди на проекті, з якими я дружила, були люди, з якими у мене були більш холодні взаємини. Ти йдеш і пересилюєш себе. Іноді ми були в таких ситуаціях, з якими впоратися було нереально, тим паче за такий час. Але ні, ми справлялися! Найголовніша моя мета була перемогти себе.

Що запам’яталося найбільше на проекті?

Найбільше на проекті мені запам’яталися люди. Коли глядач дивиться «МастерШеф. Професіонали», він же бачить тільки певну картинку. А насправді величезна кількість людей щодня працювали над нами, над створенням знімального майданчика, якихось конкурсів. Кожен ранок починався з того, що нам робили зачіски і макіяжі. На зйомках нам все розповідали, показували і пояснювали режисери, помічники режисерів, оператори тощо. Судді розповідали нам, в якому напрямку потрібно рухатися, що ж потрібно підтягнути, щоб далі йти до перемоги. Скрізь, куди б ти не подивився, були прекрасні люди, яких неможливо просто забути. Низький уклін, величезне спасибі психологу Тетяні за ту підтримку, яку вона надавала учасникам. Просто дуже дякую всім.

Юлия Прохода: интервью с суперфиналисткой «МастерШеф. Профессионалы»

Які цілі на найближчі 5 років?

У найближчі п’ять років мені б хотілося бути не просто шеф-кухарем, а бренд-шефом свого закладу. Я хочу відкрити ресторан, який зможе підняти нашу українську гастрономію на якийсь новий рівень. Щоб європейці і закордонні країни розуміли, що у нас теж є що їм показати. Тим паче нас оточує прекрасна природа, у нашій країні є надзвичайно смачні продукти. Тому я думаю, що це і є мій найголовніший план.

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