Юлія Прохода: інтерв’ю із суперфіналісткою «МастерШеф. Професіонали»

Юлія Прохода — талановитий кулінар і по праву стала фіналісткою «МастерШеф. Професіонали». Дівчина з першого дня показувала свою найсильнішу сторону — управління. Їй завжди подобалося бути диригентом на кухні, і вона із задоволенням ставала капітаном. Про суперфінал, труднощі та закадрове життя на проекті читайте в ексклюзивному інтерв’ю із суперфіналісткою «МастерШеф. Професіонали» Юлією Проходою.

Юліє, які у вас були думки перед суперфіналом?

Ближче до суперфіналу я дуже переживала. Я розуміла, що в мене вірить така сила-силенна людей і, звичайно ж, не хотіла б їх підвести. Тому я максимально намагалася згадати все, що я вмію, зібратися і йти вперед до перемоги.

Як думаєте, у чому була помилка? Чого не вистачило для перемоги?

У день, коли проходив суперфінал, я не думаю, що десь була якась моя помилка. Річ у тім, що я приготувала лише те, що планувала. Я розуміла, що у цих стравах, можливо, щось не сподобається нашим суддям. Ну, ви ж розумієте: скільки людей, стільки й думок. Торік я брала участь у конкурсі, в якому було три іноземні судді, та посіла перше місце. Для тих суддів напевно я була переможцем. Але у кожного шеф-кухаря є свої улюблені техніки, свої смаки. Тому ми ніколи в цьому житті не зможемо догодити всім.

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Що б ви змінили у той день?

Я, напевно, дуже сильно хотіла б ще більше підбадьорити своїх рідних, щоб вони не переживали. Сказати про те, що все буде добре. Ще більше вселити їм надії. І так би хотілося не бігати! Знаєте, у суперфіналі ми шалено багато часу витрачали на те, щоб добігти і взяти якесь обладнання. Тому хотілося б трохи більше часу.

Хто з ваших суперників у суперфіналі більше за інших був гідний перемоги?

Коли ми йшли вже безпосередньо готувати, коли почався наш суперфінал, я розуміла, що переможцем буде тільки одна людина. Я не знала, хто буде переможцем. Не була впевнена, що переможцем буду я. Просто хотілося одного – підтримати у той момент Юру Негрича. Я розуміла, що якщо перемога буде не моя, то нехай вона дістанеться Юрі. Я йому це говорила, що потрібно докласти максимум зусиль. Хотіла і вірила у те, що так і буде.

Які емоції ви пережили під час оголошення вердикту?

Під час оголошення вердикту я відчувала трішечки смуток. Знаєте, чому? Тому що позаду стояли мої рідні люди. А я, як жінка, яка володіє хорошою інтуїцією, вже розуміла, що переможець не я і не Юра Негрич, а переможець – Паша Серветник. Тому я сумувала. Я розуміла, що на балконі люди, які в мене вірять. Їм буде сумно, щойно оголосять переможця «МастерШеф. Професіонали» – Пашу Серветника.

Що для вас означала участь у «МастерШеф. Професіонали»?

Участь у «МастерШеф. Професіонали» – це насамперед перемога над собою. Тому що заходити у знімальний павільйон, де тебе чекає щось незрозуміле, щось непередбачуване, якщо чесно, не завжди хотілося. Але ти йшов і робив зусилля над собою. Були люди на проекті, з якими я дружила, були люди, з якими у мене були більш холодні взаємини. Ти йдеш і пересилюєш себе. Іноді ми були в таких ситуаціях, з якими впоратися було нереально, тим паче за такий час. Але ні, ми справлялися! Найголовніша моя мета була – перемогти себе.

Що запам’яталося найбільше на проекті?

Найбільше на проекті мені запам’яталися люди. Коли глядач дивиться «МастерШеф. Професіонали», він же бачить тільки певну картинку. А насправді величезна кількість людей щодня працювали над нами, над створенням знімального майданчика, якихось конкурсів. Кожен ранок починався з того, що нам робили зачіски і макіяжі. На зйомках нам все розповідали, показували і пояснювали режисери, помічники режисерів, оператори тощо. Судді розповідали нам, в якому напрямку потрібно рухатися, що ж потрібно підтягнути, щоб далі йти до перемоги. Скрізь, куди б ти не подивився, були прекрасні люди, яких неможливо просто забути. Низький уклін, величезне спасибі психологу Тетяні за ту підтримку, яку вона надавала учасникам. Просто дуже дякую всім.

Які цілі на найближчі 5 років?

У найближчі п’ять років мені б хотілося бути не просто шеф-кухарем, а бренд-шефом свого закладу. Я хочу відкрити ресторан, який зможе підняти нашу українську гастрономію на якийсь новий рівень. Щоб європейці і закордонні країни розуміли, що у нас теж є що їм показати. Тим паче нас оточує прекрасна природа, у нашій країні є надзвичайно смачні продукти. Тому я думаю, що це і є мій найголовніший план.

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