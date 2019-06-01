У 14 випуску на кухні «МастерШеф. Професіонали» відбувся грандіозний фінал і суперфінал! Нарешті вся країна дізналася ім’я переможця найкулінарнішого шоу країни! Шефи стикнулися з конкурсами, від яких залежала їхня доля. Із шести учасників до суперфіналу дійшли тільки три найкращі. Подробиці фіналу і суперфіналу «МастерШеф. Професіонали» у 14 випуску читайте в матеріалі.

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У першому конкурсі учасників чекали 10 поверхонь і 20 ящиків. Під кожною коробкою ховалася страва певної вартості. Чим вища ціна — тим складніший рецепт. В інтересах кожного учасника було заробити якомога більше. За підсумком конкурсу переміг Алік Мкртчян. Другу за величиною суму заробив Павло Серветник.

Перед оголошенням другого конкурсу кулінари в особі Аліка Мкртчяна, Паші Серветника і Катерини Пєскової зрозуміли, що їхній план провалився і вони ніяк не зможуть поборотися за перемогу на «МастерШеф. Професіонали» разом. Капітанами стають ті, хто заробив найбільше грошей.

За правилами другого випробування, команда, яка програє, у повному складі залишає проект. Завданням кулінарів було приготувати по три страви різних країн шести континентів. За підсумком конкурсу суперфіналістами стали Павло Серветник, Юра Негрич і Юлія Прохода.

Кожен суперфіналіст продумав концепцію для свого меню. Юра Негрич готував дичину, поєднуючи її з фруктами. Юлія Прохода приготувала страви у стилі етапів дорослішання людини: дитинство, юність і зрілість. Павло Серветник для приготування використовував органічні локальні продукти та максимальну кількість технік.

Хто ж переміг у «МастерШеф. Професіонали» і став щасливим володарем мільйона гривень — дивіться у 14 випуску!

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 14: відбувся суперфінал найкулінарнішого шоу країни У 14 випуску на кухні «МастерШеф. Професіонали» відбувся грандіозний фінал і суперфінал! Нарешті вся країна дізналася ім'я переможця найкулінарнішого шоу країни! Шефи стикнулися з конкурсами, від яких залежала їхня доля. Із шести учасників до суперфіналу дійшли тільки три найкращі. Подробиці фіналу і суперфіналу «МастерШеф. Професіонали» у 14 випуску читайте в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 14: відбувся суперфінал найкулінарнішого шоу країни У 14 випуску на кухні «МастерШеф. Професіонали» відбувся грандіозний фінал і суперфінал! Нарешті вся країна дізналася ім'я переможця найкулінарнішого шоу країни! Шефи стикнулися з конкурсами, від яких залежала їхня доля. Із шести учасників до суперфіналу дійшли тільки три найкращі. Подробиці фіналу і суперфіналу «МастерШеф. Професіонали» у 14 випуску читайте в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 14: відбувся суперфінал найкулінарнішого шоу країни У 14 випуску на кухні «МастерШеф. Професіонали» відбувся грандіозний фінал і суперфінал! Нарешті вся країна дізналася ім'я переможця найкулінарнішого шоу країни! Шефи стикнулися з конкурсами, від яких залежала їхня доля. Із шести учасників до суперфіналу дійшли тільки три найкращі. Подробиці фіналу і суперфіналу «МастерШеф. Професіонали» у 14 випуску читайте в матеріалі

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