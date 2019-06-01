«Х-фактор» 10 сезон: продовження кастингів

Телеканал СТБ продовжує кастинг на 10 сезон грандіозного вокального шоу «Х-фактор»! Мрієш стати зіркою та показати всій країні свій талант? Тоді пройди кастинг і стань учасником проекту «Х-фактор»!

Телеканал СТБ дарує унікальну можливість стати учасником 10 сезону вокального шоу. На численні прохання проект «Х-фактор» продовжує online-кастинг ще на тиждень.

Все що потрібно зробити — заспівати, зафіксувавши це на відео, і відправити свій виступ!

Як стати учасником «Х-фактор»-10?

Крок перший: Заповни анкету.

Крок другий: Зніми 15 секундне відео про себе (за бажанням) і заспівай улюблену пісню.

Крок третій: Опублікуй відео на канал YouTube. Посилання на відео встав у поле, яке побачиш нижче.

Номер телефону гарячої лінії: 067-690-12-00.

Приходь на кастинг «Х-фактор»-10. Ми чекаємо саме на тебе!

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