Фіналістка Катя Пєскова розповіла про свою участь у «МастерШеф. Професіонали»

Катя Пєскова — не просто фіналістка «МастерШеф. Профеcіонали», а ще й яскрава особистість і чудовий кондитер. Як би дівчина не намагалася показати себе з нового для глядача боку, більшість учасників недолюблювала її за запальний характер і прямолінійність. Чому учасниця повернулася на проект? Катя Пєскова поділилася подробицями своєї участі у «МастерШеф. Професіонали».

Катю, ви успішний кондитер, який вклав усю душу в свою кондитерську. Чому ж ви погодилися знову повернутися на «МастерШеф. Професіонали»?

Це було складне рішення, але я дуже хотіла повернутися іншою. Щоб глядач мене побачив і полюбив. І ще, звичайно, по перемогу.

Більшість учасників вас, м’яко кажучи, не переносили. Як думаєте, чому?

Заздрість. Боязнь мене як конкурента. І найголовніше — люди люблять грати, лицемірити, «дружити заради вигоди». Але це все не про мене. Саме цим я і не подобалася, і подобалася.

Ваш план з Аліком Мкртчяном і Пашею Серветником зламався. Замість цього у вашій команді з’явився Олександр Абрамов. Як думаєте, що стало причиною вашої поразки?

Причина була у тому, що перед фіналом ми сильно посварилися із Сашком Абрамовим. І ця некомфортність роботи з ним і зіпсувала все. У момент оголошення, хто пройшов у суперфінал, я відчувала, що моя команда підвела мене. Відчувала, що це все нечесно і несправедливо. Вважала і вважаю, що повинен був бути одиночний конкурс, тоді було б все чесно. І ще вважаю, що повинні були вигнати справедливо Юру Негрича і залишити мене. А не командами відправляти додому.

Як змінилося ваше життя після «МастерШеф. Професіонали»? Чим займаєтеся зараз?

У мене своя кондитерська «Rafinad by Katerina Peskova» і я нею займаюся. Розташувалися ми в Києві на Осокорках. Приходьте до нас в гості куштувати смачні десерти. Крім того, у мене свій блог у YouTube. Я знімаю кулінарне шоу з рецептами шоу «Поки піпл хаває», де ми з гостями куштуємо їжу з різних ресторанів і доставок столиці. Ще у планах кілька шоу, головне знайти на все час. Одним словом, підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всього, що там відбувається. А ще у мене з’явився чудовий друг на мільйон — Алік! Найбільше я вдячна проекту за Аліка і ці чудові три місяці мого іншого життя!

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