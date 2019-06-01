Анна Сагайдачна відзначає свій день народження

Сьогодні, 1 червня, свій день народження святкує красива та дуже талановита актриса Анна Сагадачна. Дівчина виконала одну з головних ролей у костюмованій драмі «Кріпосна». Редакція сайту STB.UA вітає Анну Сагайдачну з чудовим святом!

Чарівна актриса Анна Сагайдачна відзначає день народження!

З раннього дитинства життя Анни Сагайдачної пов’язане з творчістю: вона захоплювалася музикою та хореографією. Сьогодні талановита актриса вже досягла чималих висот в сучасній кіноіндустрії. За свій професіоналізм Анна була номінована на національну телевізійну премію «Телетріумф»-2016 в категорії «Акторка телевізійного фільму/серіалу».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🌟Anna Sagaidachnaya 🌟🎬 (@annasagaidachnaya) 23 Мар 2019 в 1:18 PDT

У у масштабному серіалі «Кріпосна» Анна Сагайдачна зіграла освічену та дуже виховану дочку багатого поміщика — Наталі Дорошенко. Актрису глядачі відразу полюбили та почали цікавитися її життям. Дівчина вже поділилася з нами, як вона проходила кастинг і вживалася у свою роль. Також Анна Сагайдачна розповіла в ексклюзивному інтерв’ю про кохання, дружбу та атмосферу на майданчику костюмованої драми.

Редакція сайту STB.UA долучається до привітань та бажає актрисі творчих успіхів!

Не пропустіть прем’єру другого сезону костюмованої драми «Кріпосна» вже цієї осені на телеканалі СТБ!

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