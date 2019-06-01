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14 випуск «Один за всіх»-13: чим закінчиться війна між свекрухою та невісткою?

01.06.2019

У 14 випуску команда «Один за всіх» рятуватиме дворічну дитину, через яку розпалилась ворожнеча між свекрухою та невісткою. Віра Коваль запевняє, що маленька Олександра — не її рідна онучка. Наталя ж називає підозри свекрухи абсурдними і сама просить допомоги, адже постійно потерпає від її гніву. Яку сімейну таємницю приховують жінки? Чи є шанс врятувати дитину в цій родинній драмі? Подробиці шокуючої ​​історії дізнайтеся вже завтра!

У 14 випуску «Один за всіх»-13 ви дізнаєтеся:

  1. Чи дійсно справа у невірності дружини, чи просто свекруха намагається вижити її з дому?
  2. Чию смерть свекруха не може пробачити невістці?
  3. Кому з близьких Віра Коваль уже зіпсувала життя?
  4. Хто насправді є батьком дворічної дівчинки?
  5. І як повернеться доля Олександри після розкриття шокуючої правди?

Дивіться повний 14 випуск «Один за всіх»-13 від 02.06.2019 вже завтра о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 — онлайн на офіційному сайті!

Video: 14 випуск «Один за всіх»-13: чим закінчиться війна між свекрухою та невісткою?

У 14 випуску команда «Один за всіх» рятуватиме дворічну дитину, через яку розпалилась ворожнеча між свекрухою та невісткою. Чи є шанс врятувати дитину в цій родинній драмі?

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