У 14 випуску команда «Один за всіх» рятуватиме дворічну дитину, через яку розпалилась ворожнеча між свекрухою та невісткою. Віра Коваль запевняє, що маленька Олександра — не її рідна онучка. Наталя ж називає підозри свекрухи абсурдними і сама просить допомоги, адже постійно потерпає від її гніву. Яку сімейну таємницю приховують жінки? Чи є шанс врятувати дитину в цій родинній драмі? Подробиці шокуючої ​​історії дізнайтеся вже завтра!

У 14 випуску «Один за всіх»-13 ви дізнаєтеся:

Чи дійсно справа у невірності дружини, чи просто свекруха намагається вижити її з дому? Чию смерть свекруха не може пробачити невістці? Кому з близьких Віра Коваль уже зіпсувала життя? Хто насправді є батьком дворічної дівчинки? І як повернеться доля Олександри після розкриття шокуючої правди?

Дивіться повний 14 випуск «Один за всіх»-13 від 02.06.2019 вже завтра о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 — онлайн на офіційному сайті!

Video: 14 випуск «Один за всіх»-13: чим закінчиться війна між свекрухою та невісткою? У 14 випуску команда «Один за всіх» рятуватиме дворічну дитину, через яку розпалилась ворожнеча між свекрухою та невісткою. Чи є шанс врятувати дитину в цій родинній драмі?

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ