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14 випуск «МастерШеф. Професіонали»: хто стане переможцем найкулінарнішого шоу країни?

01.06.2019

У 14 випуску «МастерШеф. Професіонали» відбудеться грандіозний фінал! З шести учасників тільки троє дійдуть до суперфіналу. Кулінари зіштовхнуться з конкурсами, від яких залежатиме їхня доля. Що чекає учасників у найбільш очікуваному фіналі «МастерШеф. Професіонали» у 14 випуску?

14 випуск «МастерШеф. Професіонали»: хто стане переможцем найкулінарнішого шоу країни?

Детальніше дивіться у 14 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ:

  • 14 випуск «МастерШеф. Професіонали» грандіозний фінал і суперфінал!
  • Чи зможуть кулінари розгадати рецепти страв, які раніше ніколи не готували?
  • Чи залишаться кулінари друзями у запеклій боротьбі за головний приз?
  • Хто залишить проект за крок до суперфіналу і заповітного мільйона, а хто продовжить боротьбу за мільйон гривень?
  • І хто ж стане переможцем першого сезону «МастерШеф. Професіонали»?

Більше на тему: Голосування: хто стане переможцем «МастерШеф. Професіонали»?

Грандіозний фінал ми побачимо вже цієї суботи о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: 14 випуск «МастерШеф. Професіонали»: хто стане переможцем найкулінарнішого шоу країни?

У 14 випуску «МастерШеф. Професіонали» відбудеться грандіозний фінал! З шести учасників тільки троє дійдуть до суперфіналу. Кулінари зіштовхнуться з конкурсами, від яких залежатиме їхня доля. Що чекає учасників у найбільш очікуваному фіналі «МастерШеф. Професіонали» у 14 випуску

Video: 14 випуск «МастерШеф. Професіонали»: хто стане переможцем найкулінарнішого шоу країни?

У 14 випуску «МастерШеф. Професіонали» відбудеться грандіозний фінал! З шести учасників тільки троє дійдуть до суперфіналу. Кулінари зіштовхнуться з конкурсами, від яких залежатиме їхня доля. Що чекає учасників у найбільш очікуваному фіналі «МастерШеф. Професіонали» у 14 випуску

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