14 випуск «МастерШеф. Професіонали»: хто стане переможцем найкулінарнішого шоу країни?
01.06.2019
У 14 випуску «МастерШеф. Професіонали» відбудеться грандіозний фінал! З шести учасників тільки троє дійдуть до суперфіналу. Кулінари зіштовхнуться з конкурсами, від яких залежатиме їхня доля. Що чекає учасників у найбільш очікуваному фіналі «МастерШеф. Професіонали» у 14 випуску?
Детальніше дивіться у 14 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ:
- 14 випуск «МастерШеф. Професіонали» – грандіозний фінал і суперфінал!
- Чи зможуть кулінари розгадати рецепти страв, які раніше ніколи не готували?
- Чи залишаться кулінари друзями у запеклій боротьбі за головний приз?
- Хто залишить проект за крок до суперфіналу і заповітного мільйона, а хто продовжить боротьбу за мільйон гривень?
- І хто ж стане переможцем першого сезону «МастерШеф. Професіонали»?
Більше на тему: Голосування: хто стане переможцем «МастерШеф. Професіонали»?
Грандіозний фінал ми побачимо вже цієї суботи о 19:00 на телеканалі СТБ!
Video: 14 випуск «МастерШеф. Професіонали»: хто стане переможцем найкулінарнішого шоу країни?У 14 випуску «МастерШеф. Професіонали» відбудеться грандіозний фінал! З шести учасників тільки троє дійдуть до суперфіналу. Кулінари зіштовхнуться з конкурсами, від яких залежатиме їхня доля. Що чекає учасників у найбільш очікуваному фіналі «МастерШеф. Професіонали» у 14 випуску
Video: 14 випуск «МастерШеф. Професіонали»: хто стане переможцем найкулінарнішого шоу країни?У 14 випуску «МастерШеф. Професіонали» відбудеться грандіозний фінал! З шести учасників тільки троє дійдуть до суперфіналу. Кулінари зіштовхнуться з конкурсами, від яких залежатиме їхня доля. Що чекає учасників у найбільш очікуваному фіналі «МастерШеф. Професіонали» у 14 випуску
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