Настя Каменських звернулася до шанувальників після весілля

Нещодавно відбулося весілля судді шоу «Х-фактор» Насті Каменських та відомого українського співака і продюсера Олексія Потапенка. Артисти довго приховували свої почуття, але тепер всі пильно стежать за розвитком стосунків зіркової пари. Настя Каменських подякувала шанувальникам за теплі слова і за те, що вони поділяють щастя закоханих. Більше — в матеріалі.

Уже багато років ходили чутки, що чарівна Настя Каменських і Потап — пара. Зірки дбайливо берегли таємницю взаємин, але тепер вони готові ділитися зі світом своїм особистим життям.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 30 Май 2019 в 5:05 PDT

В Instagram Настя поділилася не опублікованим раніше весільним фото, під яким ніжно звернулася до своїх шанувальників: «Дорогі, спасибі вам за привітання! За теплі слова і за те, що ви поділяєте наше щастя. Я дуже вас люблю і ділюся з вами своїм кожним днем ​​у соціальних мережах, у своїх влогах. Я рада розповідати вам про всі важливі моменти та досягнення мого життя. Але ось найпотаємніше ми з Потапом хотіли зберегти тільки для нас двох. Ми вдячні, що ви розумієте, наскільки нам важливо було оберігати наше кохання. Ми любимо вас нескінченно і саме тому, коли настав час, ми вирішили розповісти вам про найважливіші почуття за допомогою музики та нашої творчості».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 30 Май 2019 в 10:15 PDT

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Звичайно, багато хто не міг пропустити спільні виходи у світ Олексія Потапенка та NK, а також цікаві публікації у соціальних мережах. Шанувальники були впевнені: артисти зустрічаються. І ось здогади підтвердилися! Тепер Настя і Потап по-справжньому щасливі. Пара не приховує свої почуття та ділиться з усіма найпотаємнішим — коханням.

«Кохання — це велике і високе почуття. Це безцінні емоції. Я щиро бажаю вам знайти людину, в очах якої ви будете бачити цілий світ, який наповнений любов’ю… Погляд якої змушує ваше серце битися швидше. Людину, з якою хочеться бути кожну хвилину, тримати її за руку і відчувати неймовірне щастя. Тонути в її обіймах. Людину, яка наповнює вас, доповнює та стає невід’ємною частинкою вашого всесвіту», — відверто каже Настя Каменських.

Нагадаємо, що Потап освідчився в коханні Насті, присвятивши їй зворушливу пісню «Константа». Артистка в свою чергу подарувала коханому ніжну пісню «Обіцяю». Дві ці композиції доповнюють одна одну та зливаються в єдине ціле.

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