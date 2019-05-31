Щоб знати, як провести останній день весни, 31 травня 2019 року, читайте наш гороскоп на сьогодні. Вже завтра почнеться літо. Як до нього підготуватися – дізнайтеся в матеріалі.

Більше на тему: Місячний календар на червень 2019 року: новий і повний Місяць

Овен

В особистому житті Овнів все стабільно добре. Ви можете отримати від коханої людини допомогу, коли навіть не чекаєте її. А серйозна розмова тільки підтвердить ваші наміри щодо один одного. Ех, щасливі ви, Овни!

Телець

Тельці, шукайте себе в новому амплуа! Пробуйте якийсь новий напрямок у роботі або взагалі шукайте нову роботу, чому б і ні? Також це дуже успішний день для продажу або купівлі автомобіля.

Близнюки

Ви можете познайомитися з впливовою людиною сьогодні. Вона обов’язково допоможе вам у майбутньому, якщо ви зможете знайти спільну мову. Тому сьогоднішній день присвятіть нетворкінгу, а не сидінню вдома на дивані.

Рак

Раки, це дуже сприятливий день для поїздок. А якщо ви ще й збираєтеся переїхати в іншу країну або місто, то вам всі карти в руки. Не бійтеся йти на такий рішучий крок, зірки впевнені, що все пройде гладко.

Лев

Леви, якщо збиралися зустрітися з друзями в п’ятницю ввечері, то знайте, що вони можуть повестися егоїстічно. Є навіть ймовірність, що когось із них ви перестанете вважати друзями. Може, краще перенести все на інший день?

Діва

Діви, у вас може виникнути раптова поїздка в цей день. Це станеться через дитину або кохану людини, але що точно – від вас потрібна буде допомога і ви не проти будете її надати.

Більше на тему: Графік магнітних бур на червень 2019 року

Терези

В цей день вам, Терези, варто брати участь в будь-яких заходах або конкурсах. А якщо ви купите лотерейний квиток, то є всі шанси на перемогу! Чи готові ви випробувати долю?

Скорпіон

Краще відмовитися від будь-яких заходів з друзями в цей день. Вони можуть зіпсувати ваше майно, Скорпіони. А також є ймовірність, що у вас спробують викрасти автомобіль, тому будьте дуже уважні.

Стрілець

Стрільці, освоюйте нові технології в роботі, не бійтеся йти експериментальним шляхом. У цей день ви зможете знайти нову роботу, якщо шукаєте її, або отримати премію, якщо у вас вже давно є стабільний дохід.

Козеріг

У роботі вас чекають серйозні досягнення, Козероги. Через це з колегами може бути складно знайти спільну мову, вони наче розділилися на два табори: за і проти вас. А ось якщо ви тільки в пошуку роботи, то сьогодні вам посміхнеться удача.

Водолій

Не варто йти на жодні заходи або концерти в цей день. Ви точно розчаруєтеся, Водолії. Навіть якщо вас кличуть на свято, то воно не віщує нічого доброго і вам навряд чи там сподобається.

Риби

У цей день друзі будуть вас радувати, як ніколи. Риби, чекайте від них дуже хороших новин, які відкриють перед вами нові двері. А ось залишити їх відкритими для себе або закрити – вирішувати вам.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ