Гороскоп на 31 травня 2019 від екстрасенсів СТБ
Щоб знати, як провести останній день весни, 31 травня 2019 року, читайте наш гороскоп на сьогодні. Вже завтра почнеться літо. Як до нього підготуватися – дізнайтеся в матеріалі.
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Овен
В особистому житті Овнів все стабільно добре. Ви можете отримати від коханої людини допомогу, коли навіть не чекаєте її. А серйозна розмова тільки підтвердить ваші наміри щодо один одного. Ех, щасливі ви, Овни!
Телець
Тельці, шукайте себе в новому амплуа! Пробуйте якийсь новий напрямок у роботі або взагалі шукайте нову роботу, чому б і ні? Також це дуже успішний день для продажу або купівлі автомобіля.
Близнюки
Ви можете познайомитися з впливовою людиною сьогодні. Вона обов’язково допоможе вам у майбутньому, якщо ви зможете знайти спільну мову. Тому сьогоднішній день присвятіть нетворкінгу, а не сидінню вдома на дивані.
Рак
Раки, це дуже сприятливий день для поїздок. А якщо ви ще й збираєтеся переїхати в іншу країну або місто, то вам всі карти в руки. Не бійтеся йти на такий рішучий крок, зірки впевнені, що все пройде гладко.
Лев
Леви, якщо збиралися зустрітися з друзями в п’ятницю ввечері, то знайте, що вони можуть повестися егоїстічно. Є навіть ймовірність, що когось із них ви перестанете вважати друзями. Може, краще перенести все на інший день?
Діва
Діви, у вас може виникнути раптова поїздка в цей день. Це станеться через дитину або кохану людини, але що точно – від вас потрібна буде допомога і ви не проти будете її надати.
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Терези
В цей день вам, Терези, варто брати участь в будь-яких заходах або конкурсах. А якщо ви купите лотерейний квиток, то є всі шанси на перемогу! Чи готові ви випробувати долю?
Скорпіон
Краще відмовитися від будь-яких заходів з друзями в цей день. Вони можуть зіпсувати ваше майно, Скорпіони. А також є ймовірність, що у вас спробують викрасти автомобіль, тому будьте дуже уважні.
Стрілець
Стрільці, освоюйте нові технології в роботі, не бійтеся йти експериментальним шляхом. У цей день ви зможете знайти нову роботу, якщо шукаєте її, або отримати премію, якщо у вас вже давно є стабільний дохід.
Козеріг
У роботі вас чекають серйозні досягнення, Козероги. Через це з колегами може бути складно знайти спільну мову, вони наче розділилися на два табори: за і проти вас. А ось якщо ви тільки в пошуку роботи, то сьогодні вам посміхнеться удача.
Водолій
Не варто йти на жодні заходи або концерти в цей день. Ви точно розчаруєтеся, Водолії. Навіть якщо вас кличуть на свято, то воно не віщує нічого доброго і вам навряд чи там сподобається.
Риби
У цей день друзі будуть вас радувати, як ніколи. Риби, чекайте від них дуже хороших новин, які відкриють перед вами нові двері. А ось залишити їх відкритими для себе або закрити – вирішувати вам.