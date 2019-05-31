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Фінальний випуск ток-шоу «Як вийти заміж»

31.05.2019

У фінальному випуску ток-шоу «Як вийти заміж» у студії з’являться екс-холостяки та учасниці минулих сезонів, які розкажуть, як склалося їхнє життя після найромантичнішого проекту країни. Вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться фінальний випуск ток-шоу «Як вийти заміж». Не пропустіть.

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У фінальному випуску ток-шоу «Як вийти заміж» ви дізнаєтеся:

  • Як складається сімейне життя екс-холостяка Дмитра Черкасова?
  • Чи знайшов свою кохану Іраклі Макацарія?
  • Як справи в особистому житті учасниць дев’ятого сезону?
  • Чи змогла відпустити образу на Холостяка Ліля?
  • І головне: чи разом Нікіта Добринін і Даша?

Більше на тему: Кастинг на 10-й сезон проекту «Холостяк»

Дивіться о 20:00 на телеканалі СТБ фінальне ток-шоу «Як вийти заміж» з ведучою Розою Аль-Намрі!

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