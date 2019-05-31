Фінальний випуск ток-шоу «Як вийти заміж»
31.05.2019
У фінальному випуску ток-шоу «Як вийти заміж» у студії з’являться екс-холостяки та учасниці минулих сезонів, які розкажуть, як склалося їхнє життя після найромантичнішого проекту країни. Вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться фінальний випуск ток-шоу «Як вийти заміж». Не пропустіть.
У фінальному випуску ток-шоу «Як вийти заміж» ви дізнаєтеся:
- Як складається сімейне життя екс-холостяка Дмитра Черкасова?
- Чи знайшов свою кохану Іраклі Макацарія?
- Як справи в особистому житті учасниць дев’ятого сезону?
- Чи змогла відпустити образу на Холостяка Ліля?
- І головне: чи разом Нікіта Добринін і Даша?
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Дивіться о 20:00 на телеканалі СТБ фінальне ток-шоу «Як вийти заміж» з ведучою Розою Аль-Намрі!
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