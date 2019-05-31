У фінальному випуску ток-шоу «Як вийти заміж» у студії з’являться екс-холостяки та учасниці минулих сезонів, які розкажуть, як склалося їхнє життя після найромантичнішого проекту країни. Вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться фінальний випуск ток-шоу «Як вийти заміж». Не пропустіть.

У фінальному випуску ток-шоу «Як вийти заміж» ви дізнаєтеся:

Як складається сімейне життя екс-холостяка Дмитра Черкасова?

Чи знайшов свою кохану Іраклі Макацарія?

Як справи в особистому житті учасниць дев’ятого сезону?

Чи змогла відпустити образу на Холостяка Ліля?

Нікіта Добринін і Даша? І головне: чи разом

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Дивіться о 20:00 на телеканалі СТБ фінальне ток-шоу «Як вийти заміж» з ведучою Розою Аль-Намрі!

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