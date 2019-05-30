Другий сезон костюмованої мелодрами «Кріпосна» вийде вже цієї осені на телеканалі СТБ. Продовження історії дійсно обіцяє розкрити інтригуючі подробиці життя улюблених героїв. У новому сезоні масштабного серіалу глядачі побачать у несподіваних амплуа відомих українських акторів. Хто ж з’явиться у серіалі «Кріпосна»? Подробиці — у матеріалі.

Наталія Васько

Ще в дитинстві Наталія Васько зробила свої перші кроки на сцені. І вже після школи вона одразу зрозуміла, яку професію хоче обрати. Вже цієї осені популярна актриса Наталія Васько заінтригує своїм образом усіх глядачів масштабної картини. Ми звикли бачити її у ролях вольових та пристрасних жінок, і в «Кріпосній» вона з’явиться у схожому амплуа. Талановита артистка зіграє хитру господиню київського борделю — мадам Макарову.

Аліна Коваленко

Юна красуня Аліна Коваленко зуміла за короткий час підкорити українського глядача. У 2017 році вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, акторський факультет. Також молода актриса знімалася в рекламах та музичних кліпах. У серіалі «Кріпосна» Аліна Коваленко зіграє одну з найважливіших ролей. Дівчина з’явиться в образі доньки київського поміщика — Ольги Родзевич.

Героїня Аліни вирізняється дуже вільними поглядами. Вона — свавільна і розумна, бореться за права людей та засуджує стереотипи стосовно жінок. Про свою роль у костюмованій мелодрамі Аліна відверто розповіла в ексклюзивному інтерв’ю.

Фатіма Горбенко

Майбутня актриса Фатіма Горбенко народилася в родині підкорювача гімалайських вершин. У ранньому дитинстві у дівчинки проявився акторський талант. Після закінчення школи Фатіма вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Пізніше жінка увійшла в трупу Молодого театру. Неперевершена актриса за свою творчу кар’єру з’являлась на сцені у різнопланових образах.

У масштабному серіалі «Кріпосна» Фатіму ми побачимо в образі дружини радника київського губернатора — Олени Корнєєвої. Жінка вийшла заміж за чоловіка, старшого за неї на двадцять років, але він виявився суворим та холодним. Справжнє кохання Олена пізнала тільки тоді, коли зустріла Миколу Дорошенка. Чи матимуть майбутнє стосунки закоханих? Ви дізнаєтесь вже цієї осені.

Борис Георгієвський

Масштабна мелодрама «Кріпосна» може похизуватися зірковими акторами. В останніх серіях першого сезону з’явився заслужений артист України Борис Георгієвський. Чоловік зіграв батька кріпосної Катерини — Степана. За сюжетом серіалу його персонаж повернувся з каторги, на яку його відіслали пани Червінські. Старий чоловік мав на меті лише помститися своїм кривдникам, але тепер у нього з’явилася донька.

Максим Радугін

Максим Радугін народився в сім’ї, яка абсолютно не була причетна до творчості. Спочатку чоловік не думав про акторську професію, а хотів піти стопами батька і стати інженером. Але доля вирішила інакше — Максим закінчив театральний інститут, де проявив свій артистизм.

У «Кріпосній» Максим Радугін з’явиться у ролі людини-легенди — Андрія Жадана. Його герой колись був кріпосним, який самостійно викупив себе з кріпацтва. Тепер він входить у вищий світ, зламавши багатовікові стереотипи про невільників.

Владислав Онищенко

Влад — приклад того, що творчої людини повинно бути багато. Учасник гурту ZBSband Влад Онищенко впевнено підкорив не лише сцену «Х-фактор»-9, а й вітчизняну кіноіндустрію. Виявляється, талановитий хлопець навіть утік з тренувального табору талант-шоу, щоб відправитися на зйомки костюмованої мелодрами «Кріпосна».

У другому сезоні серіалу Влад зіграє лакея Дем’яна, який служить пану Андрію Жадану. Молодий актор зізнався, що схожий зі своїм героєм, адже так само може знайти вихід з будь-якої ситуації. В інтерв’ю для STB.UA хлопець відверто розповів про зйомки «Кріпосної».

Дем’ян Радзівілюк

Бренд-войс телеканалу СТБ — Дем’ян Радзівілюк — також зіграє у масштабній картині. Нам не часто вдається побачити чоловіка на екрані. Але саме його голос можна почути в анонсах, проектах та рекламних роликах. У довгоочікуваному серіалі «Кріпосна» чоловік вперше за багато років розкриє власний акторський талант не лише за кадром. Дем’ян зіграє управителя аукціону, який допомагає викупити з рабства кріпосних.

Більше на тему: Дем’ян Радзівілюк, бренд-войс телеканалу СТБ, з’явиться у серіалі «Кріпосна»

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