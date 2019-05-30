До Дня захисту дітей «Вікна-новини» покажуть спецпроект про секс-виховання

31 травня до Дня захисту дітей у програмі «Вікна-новини» на СТБ стартує унікальний сімейний спецпроект «Про ЦЕ» кореспондентів і подружжя Бориса і Наталки Сачалок, присвячений секс-вихованню та безпеці дітей. Автори новинного серіалу разом із психологами, сексологами і секс-педагогами розкажуть, чому важливо не уникати «незручних» запитань дітей, які стосуються фізіології, сексу та методів контрацепції.

Кожна серія спецпроекту присвячена секс-вихованню дітей різного віку – дошкільного, шкільного та старшого. Героями циклу стали дві багатодітні родини з України та Швеції.

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«Швецію ми обрали тому, що це перша країна, де на державному рівні з 1955 року діти отримують секс-освіту. У них вже вироблена система викладання. Так, тема сексу там також не часто обговорюється між батьками та дітьми, але у дітей є майданчик для бесід – ш це школа. Діти без сорому можуть поставити запитання педагогам про використання презерватива, про місячні, про полюцію тощо. Там звикли називати речі своїми іменами. У спецпроекті ми покажемо, як в українській та шведській сім’ях реагують на однакові стандартні ситуації. Потрібно визнати: дуже по-різному. На цьому протиставленні ми і будуємо наш матеріал», – розповідає Борис Сачалко.

Співавтор спецпроекту Наталка Сачалко зазначає: «Відкритість сприяє безпеці дитини, її психічній та психологічній стабільності, кращим стосункам з батьками. Ми розповімо та покажемо, чому обізнаність – це не лише про секс, а ще й про безпеку, повагу та зрештою – про любов. Я сподіваюся, що наш спецпроект допоможе багатьом сім’ям. А тема сексу стане менш табуйованою».

Дивіться спецпроект з 31 травня по 7 червня о 17:30 і 22:00 у випусках програми «Вікна-новини» на СТБ.

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