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Добірка найкращих пляжів Одеси-2019

29.05.2019

Сьогодні пляжі Одеси користуються особливою популярністю серед туристів. Перлина біля моря збирає туристів з різних куточків України. Це й не дивно, адже вабить тут все: місцевий колорит, одеська гостинність і ласкаве Чорне море. Пропонуємо вашій увазі добірку найкращих пляжів Одеси.

Portrait of two young asian female friends walking on the sea shore turn back at camera laughing. Multiracial young women strolling along a beach.

«Аркадія»

Популярний курортний район міста Одеси, що включає приватні пляжі. Місце підійде для всіх, хто любить розваги і веселі вечірки. На території розташована велика кількість ресторанів, магазинів, фаст-фудів і нічних клубів. Надаються платні лежаки.

Зазначимо, що на території «Аркадії» відкрито аквапарк.

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«Ланжерон», парк Шевченка

Один із найстаріших пляжів міста. Головна визначна пам’ятка цього місця – дельфінарій! Тут щодня, окрім понеділка, розумні тварини показують відвідувачам дивовижні вистави.

Місце чудово підійде для сімейного відпочинку.

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«Великий Фонтан»

Об’єднує кілька приватних пляжів. Вода тут чиста, а берег кам’янистий. На території є зони для комфортного відпочинку з платними лежаками. Також тут ви знайдете ресторани і кафе, де  можна підкріпитися.

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«Золотий берег»

Незважаючи на свою популярність і багатолюдність, тут досить чисто. Золотистий пісок, зручний захід у море і розважальна зона. Ви зможете взяти напрокат катамаран, водний скутер, «таблетку», а також покататися на «банані». Нудно точно не буде!

Окрім цього, на території є велика кількість ресторанів і кафе.

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«Чайка»

За формою цей пляж нагадує птаха в польоті. Місцеві відвідувачі хвалять зручний захід у море, а також чистоту. Пляж «Чайка» також буде комфортним для людей з обмеженими можливостями. На території розміщені ресторани, кафе і парковка.

«Отрада»

Пляж розташований у мальовничій одеській місцевості. Тут передбачено як активний відпочинок, так і зону для релаксу, де вам запропонують приємний масаж.

Поціновувачам екстриму нудно не буде. Популярна місцева розвага – віндсерфінг!

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«Чкаловський»

Бюджетний варіант відпочинку. Це місце також називають «студентським» пляжем. Тут ви не почуєте гучної музики, і вашому відпочинку зовсім нічого не завадить, адже інфраструктури практично немає.

Якщо ж ви готові заплатити за свій відпочинок і провести час в комфортних умовах, – вихід все-таки є. На території можна зняти дерев’яний будиночок і запастися мангалом.

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«Лузанівка»

До пляжу «Лузанівка» потрібно ще доїхати, але дорога варта очікуваного відпочинку!

Пляж розташований неподалік району «селище Котовського». Тут піщаний берег і зручний захід у море. На території працює парк атракціонів. Ціни демократичні!

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В Одесу неможливо не закохатися. Відвідавши її один раз, вам захочеться повернутися…. Бажаємо приємного відпочинку!

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