«МастерШеф»: долучайтеся до легендарного проекту!

Телеканал СТБ дарує вам унікальну можливість стати частиною улюбленого кулінарного шоу «МастерШеф»-9. Учасники проекту готуватимуть смачні страви, а ви їх куштуватимете. Як долучитися до легендарного шоу? Дізнайтеся у матеріалі просто зараз!

Хочете скуштувати страви, приготовані учасниками 9 сезону «МастерШеф»? Тоді приходьте та долучайтеся до легендарного проекту!

Коли: 2 червня з 14:00 до 19:00

Де: Національний музей народної архітектури та побуту України, вул. Академіка Тронька (Пирогів)

Нагадаємо, що суддями дев’ятого сезону «МастерШеф» стали: відомий ресторатор Ектор Хіменес-Браво, кондитер Єлизавета Глінська і шеф-кухар Володимир Ярославський. Із сотень претендентів вони відберуть двадцятку найкращих кулінарів-аматорів. Учасникам доведеться пройти безліч випробувань, щоб поборотися за головний приз проекту.

Проект «МастерШеф» — українська версія британського формату, що здобув популярність у всьому світі. Кулінарне шоу доводить, що варто ризикнути і спробувати зробити крок назустріч мрії, — тоді ваше життя зміниться.

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