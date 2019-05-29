Як потрібно провести цей четвер, 30 травня 2019 року? Якщо ви задаєте собі таке питання, то у нас є для вас відповідь. Читайте гороскоп на сьогодні.

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Овен

Вам, Овни, варто піти на цікаві курси або знайти книги, які допоможуть вам в особистому розвитку. А то в гонитві за роботою і грошима ми забуваємо про те, що і для себе потрібно знаходити час. А книги або курси відкриють перед вами нові горизонти.

Телець

У цей день Тельці можуть відкрити в собі новий талант чи вміння, про яке раніше навіть не підозрювали. Для творчих людей настав дуже успішний період. Якщо ви дизайнер, художник, візажист або людина, чия професія пов’язана з картинкою, то незабаром ви придумаєте шедевр!

Близнюки

Вас чекає вдала поїздка, Близнюки. Ось тільки дивіться, не спізніться на рейс, і обов’язково приведіть всі документи в порядок, щоб не було до чого причепитися. Тому що до вас можуть бути питання.

Рак

У Раків можуть виникнути складності з законом, коли їх зовсім не чекаєш. Приймайте і дотримуйтесь правил країни, в якій ви перебуваєте, щоб не було проблем. Але от якщо вас чекає суд, то ви з великою ймовірністю його виграєте.

Лев

Не бійтеся сьогодні розмовляти з начальством. Зірки впевнені, що Левам просто необхідно це зробити і все пройде якнайкраще. Ви будете почуті і зможете донести свою думку до керівництва.

Діва

В цей день вам доведеться багато часу провести з дітьми. Своїми або чужими, це не має значення. Вони вимагатимуть від вас уваги, а вам варто придумати для них нове хобі. Тоді вони і порадують своїми успіхами.

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Терези

Терези, в цей день вам можливо доведеться терпіти біль заради краси. Може ви вирішили зробити татуювання? Але майте на увазі, що скоро ви станете татом чи мамою, якщо готові до цього. Тому будьте обережні.

Скорпіон

В цей день вам, Скорпіони, потрібно бути уважним до грошей і банківської карти. Є ймовірність, що ви втратите велику суму. Краще поміняйте всюди паролі і збільшіть безпеку. А також не купуйте нічого в інтернеті.

Стрілець

У вас по роботі будуть зміни на краще. Можуть з’явиться нові люди в колективі, з якими ви відразу знайдете спільну мову. А також вам можуть дати нове покращене робоче місце.

Козеріг

У цей день ви можете відчути недовіру до партнера, Козероги. І це через те, що недавно ви дізналися про нього речі, які не сильно вас обрадували, чи не так? Через це ще і складно йде питання з житлом. А якщо ваше серце вільне, то цілком може початися службовий роман.

Водолій

Утримайтеся від будь-яких азартних ігор в цей день. Ви тільки втратите гроші, Водолії. Швидкі легкі гроші в цей день і найближчі тижні вам не світить, так що забудьте цю ідею.

Риби

Ви дуже вдало здасте всі заліки та іспити, якщо такі чекають вас в цей день. Риби, як щодо написати статтю? Адже в цей день вам прийде дуже хороша ідея для дослідження. Чому б не втілити її в життя?

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