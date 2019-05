Які музичні фестивалі пройдуть влітку 2019 року в Європі? Ми вже розповідали про найкращі фестивалі в Україні в 2019 році. Читайте про найяскравіші події літа в нашому матеріалі від редакції сайту STB.UA.

Sziget Festival

Коли: 7—13 серпня 2019 року

Місце проведення: Будапешт, Угорщина

Хедлайнери: Ed Sheeran, Foo Fighters, Florence & the Machine, Twenty One Pilots та інші.

Вартість квитка: від 75 до 339 євро

Sziget — один з найбільших фестивалів у світі з 26-річною історією. Він відбувається в розпал літа в центрі Будапешта в Угорщині та відомий як Острів Свободи. Свого роду тимчасова республіка зі своїми правилами і цінностями, власним суспільством, своїм паспортом, на віддаленій території зеленого острова, в оточенні великого мегаполісу.

Дивіться, як проходив фестиваль Sziget Festival 2018, просто зараз:

Mad Сool Festival

Коли: 11—13 липня 2019 року

Місце проведення: Мадрид, Іспанія

Хедлайнери: Cat Power, Bonobo, Iggy Pop, Jorja Smith, The National та інші.

Вартість квитка: від 79 до 400 євро

Mad Сool Festival проходить з 2016 року і по праву вважається одним з головних заходів літа. Фестиваль офіційно підтримується владою міста та з кожним роком стає все кращим і яскравішим. На сцені фестивалю вже побували такі зірки, як Depeche Mode, Kasabian, Nine Inch Nails, Arctic Monkeys та інші.

Дивіться, як проходив фестиваль Mad Сool Festival 2018, просто зараз:

Primavera Sound

Коли: 30 травня — 01 червня 2019 року

Місце проведення: Барселона, Іспанія

Хедлайнери: FKA twigs, Miley Cyrus, Dirty Projectors, Tame Impala, Snail Mail та інші.

Вартість квитка: від 195 євро

Primavera Sound — стрімко розвивається і стає одним з найпопулярніших музичних фестивалів. Організатори ретельно підходять до вибору виконавців — тут ви знайдете тільки найпрогресивніших і найкращих музикантів. Цей фестиваль для справжніх любителів музики!

Дивіться, як проходив фестиваль Primavera Sound 2018, просто зараз:

Roskilde Festival

Коли: 29 червня — 6 липня 2019 року

Місце проведення: Роскілле, Данія

Хедлайнери: The Cure, Bring Me the Horizon, Scott Travis та інші.

Вартість квитка: від 140 до 280 євро

Roskilde Festival — один з найдавніших фестивалів Європи. Він проходить з 1971 року і дає відвідувачам на вибір одну з восьми сцен. Виручені гроші від продажу квитків йдуть на благодійність.

Дивіться, як проходив фестиваль Roskilde Festival 2018, просто зараз:

Tomorrowland

Коли: 19, 20, 21 та 26, 27, 28 липня 2019 року

Місце проведення: Бом, Бельгія

Хедлайнери: Tiësto, Amelie Lens, Black Coffee, Carl Cox, DJ Diesel, Don Diablo, Oliver Heldens та інші.

Вартість квитка: від 105 до 510 євро

Фестивалю Tomorrowland в цьому році виповнюється 15 років. Любителі електронної музики з усього світу з нетерпінням чекають повний лайн-ап ювілейного фестивалю. Щороку організатори намагаються створити окрему державу, в якому кожен почуватиметься, як в казці — всюди світлові шоу і тематичні декорації.

Дивіться, як проходив фестиваль Tomorrowland Belgium 2018, просто зараз:

NOS Alive

Коли: 11—13 липня 2019 року

Місце проведення: Оейраш, Португалія

Хедлайнери: The Cure, The Chemical Brothers, Vampire Weekend та інші.

Вартість квитка: від 62 до 150 євро

NOS Alive — один з найпопулярніших фестивалів року, інді- та поп- музики. З 2007 року він збирає тисячі шанувальників гарної музики в передмісті Лісабона щороку. За всю історію створення тут виступали культові групи, такі як Radiohead, Coldplay, Linkin Park, Foo Fighters, The Chemical Brothers, Muse, Arctic Monkeys і The Prodigy.

Дивіться, як проходив фестиваль NOS Alive 2018, просто зараз:

Rock Werchter Festival

Коли: 27—30 червня 2019 року

Місце проведення: Верхтер, Бельгія

Хедлайнери: All Them Witches, Balthazar, Beirut, Florence + the Machine, Jungle, P!NK і багато інших.

Вартість квитка: від 105 до 243 євро

Rock Werchter Festival — один з найвпливовіших фестивалів у Європі, неодноразово завойовував нагороду як найкращий фестиваль у світі на щорічній Міжнародній живій музичнії конференції. Незважаючи на те, що фестиваль в основному зосереджений на рок-музиці, на фестивалі представлені виконавці з усіх популярних жанрів.

Дивіться, як проходив фестиваль Rock Werchter Festival 2018, просто зараз:

Flow Festival

Коли: 9–11 серпня 2019 року

Місце проведення: Гельсінкі, Фінляндія

Хедлайнери: Cardi B, The Cure, ССL, Erykah Badu, Earl Sweatshirt та інші.

Вартість квитка: від 105 євро

Flow Festival – фестиваль музики і візуальних мистецтв, на якому не тільки виступають легенди музики, а також сучасні художники привозять на свято свої інсталяції, картини і перформанси. Сам захід проходить на покинутій теплоелектростанції, побудованій понад 100 років тому.

Дивіться, як проходив фестиваль Flow Festival 2018, просто зараз:

Super Bock Super Rock Festival

Коли: 18–20 липня 2019 року

Місце проведення: Лісабон, Португалія

Хедлайнери: Lana Del Rey, Charlotte Gainsbourg, Cat Power, Janelle Monáe та інші.

Вартість квитка: від 80 до 385 євро

Super Bock Super Rock Festival проводиться з 1995 року і є одним з найпопулярніших альтернативних фестивалів Європи. Тут вважають за честь виступити зірки світової величини і зірки початківці.

Дивіться анонс фестивалю Super Bock Super Rock Festival 2019 просто зараз:

Rock am Ring і Rock im Park

Коли: 7—9 червня 2019 року

Місце проведення: Нюрбург і Нюрнберг

Хедлайнери: Die Antwoord, Bad Wolves, Kadavar, The 1975, Slipknot та інші.

Вартість квитка: від 95 до 239 євро

Rock am Ring и Rock im Park — найбільші фестивалі-близнюки рок-музики в Європі. Лайн-апи фестивалів повністю дублюють один одного, відрізняючись лише днями, за вами залишається тільки вибрати, куди ви хочете поїхати більше. Rock am Ring проводять на гоночній трасі Формули-1 в місті Нюрбург. Rock im Park проходить на трибуні Цепелін в Нюрнберзі.

Дивіться, як проходив фестиваль Rock am Ring 2018, просто зараз:

