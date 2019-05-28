З гороскопу на 29 травня 2019 року ви дізнаєтеся, як пройде ваша середа та чи варто вам чекати від неї хороших новин. Якщо ні, то що ж робити в цій ситуації? Читайте в гороскопі на сьогодні.

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Овен

Хтось із колег принесе вам круті новини в цей день. Це може бути пов’язано з відрядженням, що має скоро відбутися у Овнів. Та й ви не проти поїхати розвіятися в інше місто, чи не так?

Телець

Вам захочеться кардинально поміняти стиль роботи в цей день. Скільки можна робити одне і те ж, одне і те ж, Тельці? Придумуйте собі цікаві ідеї та завдання, а якщо ви ще й займетеся ребрендингом компанії, то отримаєте плюшки!

Близнюки

Поговоріть сьогодні з мамою, Близнюки. Хто, як не вона, дасть вам ту саму пораду, яку ви так потребуєте? Ось ось. Прислухайтеся до неї сьогодні, вона буде як ніколи права.

Рак

Раки, вам потрібно сходити вже в ту саму держустанову, щоб отримати потрібний документ. Так, це може бути нудно і в черзі постояти доведеться, але скільки можна відкладати?

Лев

Леви, вам необхідно вирішити всі проблеми з банком і зі страховкою. А ще вас чекає спадок або компенсація, на яку ви давно заслужили. Головне – помітити цей шанс.

Діва

Чекайте, що вам запропонують відрядження або далеку поїздку. Вона дасть свою вигоду і ви зможете знайти партнерів для важливого проекту. А ось розмови з начальством не принесуть результату, краще навіть не починати.

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Терези

Терези, якщо ви шукайте роботу, то сьогодні у вас вийде знайти відмінний варіант. А якщо у вас є улюблена робота, то скоро вас чекає цікавий захід з колегами. Ви вирішили вибратися на шашлики?

Скорпіон

В цей день, Скорпіони, будьте обережні з друзями, особливо на тему грошей. Вони можуть повести себе негарно і навіть підставити. Вони можуть не віддати борг, а якщо підете в заклад, то платити доведеться вам.

Стрілець

Вам варто задуматися про те, щоб відвідати батьків в цей день. Якщо були сварки, то вам варто помиритися і зрозуміти один одного. Все-таки це найближчі люди.

Козеріг

Бережіть свій особистий простір і позбувайтеся від всього непотрібного у вашому житті. Вам зараз варто побути наодинці з собою і розібратися з усім, що коїться у вашій голові.

Водолій

Не варто сьогодні приймати запрошення на свято, якщо вас кличуть друзі. Тому що розплачуватися доведеться вам або ви взагалі посваритеся з другом через гроші. І взагалі, Водолії, в борг давати теж нікому не треба.

Риби

Сусіди можуть доставити багато незручностей вам в цей день, Риби. Уникнути конфлікту навряд чи вдасться.

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