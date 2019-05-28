Сьогодні, 28 травня, свій день народження святкує талановита актриса Аліна Коваленко. Скоро всі глядачі телеканалу СТБ побачать Аліну у другому сезоні масштабного серіалу «Кріпосна». Редакція сайту STB.UA вітає Аліну Коваленко зі святом!

Чарівна актриса Аліна Коваленко відзначає свій день народження.

Аліна Коваленко проявила свої акторські таланти в юному віці. У 2017 році вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, акторський факультет. Талановита актриса знімалася в рекламі, музичних кліпах, працювала моделлю.

Творча кар’єра Аліни Коваленко почалася з дебюту в мелодрамі «Дівчина з персиками». Драматична гра юної актриси настільки сподобалася вітчизняним режисерам, що вони почали запрошувати Аліну Коваленко в різні проекти.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Kovalenko (@linakova) 13 Май 2019 в 2:15 PDT

У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» Аліна Коваленко зіграє дочку київського поміщика — Ольгу Родзевич. Її героїня — прихильниця вільних поглядів, дуже свавільна дівчина. Краса та розум Ольги роблять її головною зіркою київського товариства.

Редакція сайту STB.UA долучається до привітань та бажає Аліні Коваленко творчих успіхів!

Не пропустіть прем’єру другого сезону костюмованої драми «Кріпосна» вже цієї осені на телеканалі СТБ!

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