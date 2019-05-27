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Зірки «Кріпосної» на відкритті 48 кінофестивалю «Молодість»

27.05.2019

Актори серіалу «Кріпосна» з’явилися на відкритті 48 кінофестивалю «Молодість». Церемонія відбулася суботу, 25 травня, у камерному форматі в будівлі Національної опери України. Хто із зірок костюмованої драми відвідав свято? Дізнайтеся у матеріалі.

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 Червоною доріжкою пройшлися діячі кіномистецтва України. Серед них з’явилися і талановиті актори масштабного серіалу «Кріпосна».

Наталка Денисенко, яка зіграла кокетку Ларису Яхонтову, відвідала відкриття кінофестивалю разом зі своїм чоловіком Андрієм Федінчиком. Для червоної доріжки актриса вибрала ніжну білу сукню, доповнивши її красивими аксесуарами.


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Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko)

«Вчора було відкриття 48 кінофестивалю «Молодість». Я пам’ятаю, як будучи студенткою ми із задоволенням прогулювали пари на кіносеансах цього кінофестивалю. Ще тоді я і не думала, що буду присутня як гість на червоній доріжці. Було дуже багато приємних зустрічей», — пише Наталка.

 

 

 

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  Публикация от Taras Tsymbaluk/Тарас Цымбалюк (@taras_tsymbaluk)


Не пропустили кінофестиваль ще дві зірки «Кріпосної». Тарас Цимбалюк, який підкорив всіх роллю Назара, з’явився в елегантному чорному костюмі. У своєму Instagram актор поділився яскравими фото з червоної доріжки. Компанію молодому акторові склала Олеся Жураковська, яка в костюмованій драмі з’явилася в образі Павлини.

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 Нагадаємо, другий сезон «Кріпосної» вийде вже цієї осені на телеканалі СТБ. Глядачі матимуть можливість знову поринути у світ 19 століття та дізнаються продовження неймовірної історії кохання та зради.

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