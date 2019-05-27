Зірки «Кріпосної» на відкритті 48 кінофестивалю «Молодість»

Актори серіалу «Кріпосна» з’явилися на відкритті 48 кінофестивалю «Молодість». Церемонія відбулася суботу, 25 травня, у камерному форматі в будівлі Національної опери України. Хто із зірок костюмованої драми відвідав свято? Дізнайтеся у матеріалі.

Більше на тему: Канни 2019: Зірки «Кріпосної» в стильних вбраннях сяють на Каннському кінофестивалі

Наталка Денисенко, яка зіграла кокетку Ларису Яхонтову, відвідала відкриття кінофестивалю разом зі своїм чоловіком Андрієм Федінчиком. Для червоної доріжки актриса вибрала ніжну білу сукню, доповнивши її красивими аксесуарами.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko) 26 Май 2019 в 9:47 PDT

«Вчора було відкриття 48 кінофестивалю «Молодість». Я пам’ятаю, як будучи студенткою ми із задоволенням прогулювали пари на кіносеансах цього кінофестивалю. Ще тоді я і не думала, що буду присутня як гість на червоній доріжці. Було дуже багато приємних зустрічей», — пише Наталка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taras Tsymbaluk/Тарас Цымбалюк (@taras_tsymbaluk) 27 Май 2019 в 12:24 PDT



Не пропустили кінофестиваль ще дві зірки «Кріпосної». Тарас Цимбалюк, який підкорив всіх роллю Назара, з’явився в елегантному чорному костюмі. У своєму Instagram актор поділився яскравими фото з червоної доріжки. Компанію молодому акторові склала Олеся Жураковська, яка в костюмованій драмі з’явилася в образі Павлини.

Більше на тему: Тарас Цимбалюк: Бути частиною «Кріпосної» — величезна честь для мене

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ