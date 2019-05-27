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Медовий місяць Насті Каменських та Потапа: куди вирушила зіркова пара

27.05.2019

Суддя «Х-фактор» Настя Каменських після розкішного весілля з Олексієм Потапенком вирушила у подорож. Співачка та її чоловік насолоджуються медовим місяцем на одному з найкращих пляжів Європи. Де відпочиває подружжя? Дізнайтеся у нашому матеріалі!

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 Нещодавно відбулося весілля року — Настя Каменських і Олексій Потапенко одружилися! Після розкішного свята молодята вирушили до Туреччини на приватному літаку.

На одному з фото щаслива пара позує перед вильотом з Києва.


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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Суддя «Х-фактор» з чоловіком засмагають на пляжі та насолоджуються прекрасним відпочинком. В Instagram пара часто публікує фото з медового місяця. На знімках Потап та Настя мило цілуються, не приховуючи своїх почуттів.

 

 

 

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  Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Компанію закоханим склали близькі друзі — дизайнер Аня Андрійчук-Завгородня та засновник креативного event-агентства GG Project Людмила Голубицька.

Настя Каменських і Потап завдяки наполегливій праці та творчому підходу побудували справжню імперію. Їхній легендарний дует став проривом і здобув популярність у різних куточках світу. Крім творчості та колосального успіху, Каменських і Потапа об’єднує ще й справжнє щире кохання. Тепер молодята не приховують щирих почуттів і діляться особистим життям з улюбленими шанувальниками.

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