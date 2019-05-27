2019 рік обіцяє всім знакам зодіаку хороші фінансові перспективи за умови копіткої праці й терпіння. Дізнайтеся в нашому матеріалі, що приготував вам рік Свині! Докладний фінансовий гороскоп на 2019 рік для кожного знака зодіаку склала переможниця 15 сезону «Битви екстрасенсів» таролог Яна Пасинкова.

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Фінансовий гороскоп на 2019 рік – Овен

У рік Свині для представників цього знака зодіаку відкриваються нові можливості. Починаючи з весни, намагайтеся приймати всі ділові пропозиції: нехай поруч з основним видом діяльності буде і додатковий заробіток. Такий підхід дозволить істотного підвищити прибуток, а ваша праця і здібності будуть користуватися великим попитом.

Фінансовий гороскоп на 2019 рік – Телець

У 2019 Тельці будуть займатися кількома справами одночасно. Головний девіз у рік Свині – «Не розслаблятися», навіть якщо відчуваєте себе матеріально забезпеченими. Цих грошей вистачить лише в першій половині року. Уже в травні шукайте додатковий дохід або менше витрачайте на розваги.

Фінансовий гороскоп на 2019 рік – Близнюки

Зараз Близнюки відчувають емоційне виснаження, а на роботі турбуються неспокійною атмосферою. Тому гроші в новому році вам доведеться витратити в основному на поліпшення здоров’я. Щоб не допустити цього, сміливо кидайте роботу, яка вас виснажує. Нехай на новому місці вам платять менше, але ваш емоційний стан буде стабільним.

Фінансовий гороскоп на 2019 рік – Рак

Рік Свині – це час випробування владою та успіхом. Карти пророкують Ракам матеріальний підйом і кар’єрний ріст. Але пам’ятайте: безкоштовний сир буває тільки в мишоловці! Перед тим, як прийняти подарунки долі в рік Свині, необхідно довідатися про те, чого саме від вас чекають і які ваші обов’язки. Зважте всі «за» та «проти» – лише тоді приймайте рішення.

Фінансовий гороскоп на 2019 рік – Лев

Левам, як і Близнюкам, теж не доведеться розслаблятися в новому році. Представникам цього знака слід ретельно обмірковувати свої витрати. Починаючи від зими розраховуйте лише на власні сили. Також не соромтеся відмовити у фінансовій допомозі, якщо у вас дійсно немає можливості. Найбільш сприятливий період для заробітку: з літа по осінь 2019 року.

Фінансовий гороскоп на 2019 рік – Діва

Ви довго відкладали турботи про себе і багато працювали, тому зараз ви виснажені. Щоб не нашкодити своєму здоров’ю, вже сьогодні приділіть цьому питанню увагу. Адже лише завдяки фізичній активності ви будете в змозі заробляти гроші.

Фінансовий гороскоп на 2019 рік – Терези

Перша половина року у вашій сфері заробітку буде неактивною. Тому ви сміливо можете приділити цей час собі та близьким. Починаючи з квітня ваш дохід стабілізується. Представникам медичної сфери випаде можливість зміцнити свої позиції на роботі.

Фінансовий гороскоп на 2019 рік – Скорпіон

У 2019 Скорпіонам варто прислухатися до поради: менше часу проводьте в офісі перед дзеркалом, а більше – приділяйте вирішенню поставлених завдань. Керівництво не схвалить вашу пихату поведінку, тому гордість дозволяйте собі тільки після добре виконаної роботи.

Фінансовий гороскоп на 2019 рік – Стрілець

Для представників цього знака рік Свині стане часом перемог. Ви довго чекали підвищення або більш вигідного місця роботи. Сміливо погоджуйтеся на такі пропозиції. Особливо нові можливості відкриються перед представниками держслужби.

Фінансовий гороскоп на 2019 рік – Козеріг

Фінансову стабільність Козерогам принесуть лише наполеглива праця і вміння доводити справу до кінця. Однак не забувайте і про задоволення від роботи. У 2019 буде багато цікавої діяльності, і старі справи не повинні цьому заважати. Зимовий період – прекрасна пора для того, щоб підтягнути всі хвости.

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Фінансовий гороскоп на 2019 рік – Водолій

У новому році Водолії будуть досягати високих цілей, справедливо розраховуючи на гарну фінансовий винагороду. Велика покупка, яку ви так чекаєте, буде можлива після серпня 2019 року. Приготуйтеся трохи потерпіти.

Фінансовий гороскоп на 2019 рік – Риби

З приходом нового року не зайвим буде згадати, скільки грошей вам винні оточуючі. Це можуть бути неповернені борги, невиплачена зарплата або обіцяна надбавка до неї. В жодному разі не соромтеся і не мовчіть! Сміливо беріть те, що заслужили наполегливою працею і власним розумом. Рік Свині – це прекрасна можливість підвищити свою кваліфікацію разом з рівнем оплати праці.

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