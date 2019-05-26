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Канни 2019: оголошені імена переможців Канського кінофестивалю

26.05.2019

72-й Каннський кінофестиваль 2019, що проходив з 14 по 25 травня, завершився. Під час церемонії закриття журі оголосило імена переможців. Кому дісталася заповітна «Золота пальмова гілка», читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Канни 2019: найвідоміші фільми, які перемогли на Каннському кінофестивалі

З 14 по 25 травня у французькому місті Канни пройшов міжнародний Каннський кінофестиваль 2019. Ведучим церемонії закриття фестивалю став Едуард Баер. Цього року журі очолив відомий мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярітту. Разом з Іньярітту вибирали переможців американська актриса Ель Феннінг, актриса і режисер Маймун Н’Діай з Буркіна-Фасо, американський режисер Келлі Райхардт, італійський режисер Аліче Рорвахер, французький режисер Енкі Білал, французький режисер Робін Кампільо, грецький режисер Йоргос Лантімос і польський режисер Павло Павліковський.

объявлены имена победителей Каннского кинофестиваля

Головний приз Каннського фестивалю 2019  «Золота пальмова гілка» отримав фільм «Паразити» південнокорейського режисера Пон Джун Хо. Картина розповідає історію бідної сім’ї, яка в спробі змінити своє життя і фінансове становище влаштовується на роботу до багатої сім’ї.

Пон Джун Хо паразиты

Приз за найкращу чоловічу роль дісталася іспанському актору Антоніо Бандерасу за роль у фільмі Педро Альмодовара «Біль і слава».

Антонио Бандерас боль и слава

Нагороду за найкращу жіночу роль отримала Емілі Бічем «Маленький Джо».

Эмили бичем

Вперше за всю історію Каннського фестивалю Гран-прі, який присуджується за видатні досягнення в кіно, отримала темношкіра жінка-режисер Мати Діоп за фільм «Атлантика» про нелегку долю мігрантів з Африки в Європі.

Більше на тему: Канни 2019: як потрапити на Каннський кінофестиваль

Мати Диоп каннский кинофестиваль 2019

Мати Диоп каннский кинофестиваль 2019

Повний список переможців на Каннському кінофестивалі 2019:

  • «Золота пальмова гілка»: «Паразити», Пон Джун Хо;
  • Гран-прі: «Атлантика», Мати Діоп;
  • «Особливий погляд»: «Голобля», Кантемир Балага;
  • Приз журі: «Знедолені» Леджено Лі; «Bacurau» Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles;
  • Найкраща жіноча роль: Емілі Бічем, «Маленький Джо»;
  • Найкраща чоловіча роль: Антоніо Бандерас, «Біль і слава»;
  • Найкращий режисер: брати Дарденн, «Молодий Ахмед»;
  • Найкращий сценарій: Селін Скьямма, «Портрет молодої жінки в огні»;
  • Спеціальна нагорода журі: «It Must Be Heaven», Еліа Сулейман; «Monstruo Dios», Agustina San;
  • Приз «Золота камера»: «Our Mothers», César Díaz;
  • «Золота пальмова гілка» в короткометражному конкурсі: «The Distance Between Us and The Sky», Vasilis Kekatos;
  • «Квір-пальма» (повний метр): «Портрет молодої жінки в огні», Селін Скьямма;
  • «Квір-пальма» (короткометражні фільми): «The Distance Between Us and The Sky», Vasilis Kekatos.

Джерело фото: Getty Images, facebook Festival de Cannes

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