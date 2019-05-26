Канни 2019: оголошені імена переможців Канського кінофестивалю
72-й Каннський кінофестиваль 2019, що проходив з 14 по 25 травня, завершився. Під час церемонії закриття журі оголосило імена переможців. Кому дісталася заповітна «Золота пальмова гілка», читайте в нашому матеріалі.
Більше на тему: Канни 2019: найвідоміші фільми, які перемогли на Каннському кінофестивалі
З 14 по 25 травня у французькому місті Канни пройшов міжнародний Каннський кінофестиваль 2019. Ведучим церемонії закриття фестивалю став Едуард Баер. Цього року журі очолив відомий мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярітту. Разом з Іньярітту вибирали переможців американська актриса Ель Феннінг, актриса і режисер Маймун Н’Діай з Буркіна-Фасо, американський режисер Келлі Райхардт, італійський режисер Аліче Рорвахер, французький режисер Енкі Білал, французький режисер Робін Кампільо, грецький режисер Йоргос Лантімос і польський режисер Павло Павліковський.
Головний приз Каннського фестивалю 2019 — «Золота пальмова гілка» — отримав фільм «Паразити» південнокорейського режисера Пон Джун Хо. Картина розповідає історію бідної сім’ї, яка в спробі змінити своє життя і фінансове становище влаштовується на роботу до багатої сім’ї.
Приз за найкращу чоловічу роль дісталася іспанському актору Антоніо Бандерасу за роль у фільмі Педро Альмодовара «Біль і слава».
Нагороду за найкращу жіночу роль отримала Емілі Бічем «Маленький Джо».
Вперше за всю історію Каннського фестивалю Гран-прі, який присуджується за видатні досягнення в кіно, отримала темношкіра жінка-режисер Мати Діоп за фільм «Атлантика» про нелегку долю мігрантів з Африки в Європі.
Більше на тему: Канни 2019: як потрапити на Каннський кінофестиваль
Повний список переможців на Каннському кінофестивалі 2019:
- «Золота пальмова гілка»: «Паразити», Пон Джун Хо;
- Гран-прі: «Атлантика», Мати Діоп;
- «Особливий погляд»: «Голобля», Кантемир Балага;
- Приз журі: «Знедолені» Леджено Лі; «Bacurau» Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles;
- Найкраща жіноча роль: Емілі Бічем, «Маленький Джо»;
- Найкраща чоловіча роль: Антоніо Бандерас, «Біль і слава»;
- Найкращий режисер: брати Дарденн, «Молодий Ахмед»;
- Найкращий сценарій: Селін Скьямма, «Портрет молодої жінки в огні»;
- Спеціальна нагорода журі: «It Must Be Heaven», Еліа Сулейман; «Monstruo Dios», Agustina San;
- Приз «Золота камера»: «Our Mothers», César Díaz;
- «Золота пальмова гілка» в короткометражному конкурсі: «The Distance Between Us and The Sky», Vasilis Kekatos;
- «Квір-пальма» (повний метр): «Портрет молодої жінки в огні», Селін Скьямма;
- «Квір-пальма» (короткометражні фільми): «The Distance Between Us and The Sky», Vasilis Kekatos.
Джерело фото: Getty Images, facebook Festival de Cannes