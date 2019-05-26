72-й Каннський кінофестиваль 2019, що проходив з 14 по 25 травня, завершився. Під час церемонії закриття журі оголосило імена переможців. Кому дісталася заповітна «Золота пальмова гілка», читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Канни 2019: найвідоміші фільми, які перемогли на Каннському кінофестивалі

З 14 по 25 травня у французькому місті Канни пройшов міжнародний Каннський кінофестиваль 2019. Ведучим церемонії закриття фестивалю став Едуард Баер. Цього року журі очолив відомий мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярітту. Разом з Іньярітту вибирали переможців американська актриса Ель Феннінг, актриса і режисер Маймун Н’Діай з Буркіна-Фасо, американський режисер Келлі Райхардт, італійський режисер Аліче Рорвахер, французький режисер Енкі Білал, французький режисер Робін Кампільо, грецький режисер Йоргос Лантімос і польський режисер Павло Павліковський.

Головний приз Каннського фестивалю 2019 — «Золота пальмова гілка» — отримав фільм «Паразити» південнокорейського режисера Пон Джун Хо. Картина розповідає історію бідної сім’ї, яка в спробі змінити своє життя і фінансове становище влаштовується на роботу до багатої сім’ї.

Приз за найкращу чоловічу роль дісталася іспанському актору Антоніо Бандерасу за роль у фільмі Педро Альмодовара «Біль і слава».

Нагороду за найкращу жіночу роль отримала Емілі Бічем «Маленький Джо».

Вперше за всю історію Каннського фестивалю Гран-прі, який присуджується за видатні досягнення в кіно, отримала темношкіра жінка-режисер Мати Діоп за фільм «Атлантика» про нелегку долю мігрантів з Африки в Європі.

Більше на тему: Канни 2019: як потрапити на Каннський кінофестиваль

Повний список переможців на Каннському кінофестивалі 2019:

«Золота пальмова гілка»: «Паразити», Пон Джун Хо;

«Паразити», Пон Джун Хо; Гран-прі: «Атлантика», Мати Діоп;

«Атлантика», Мати Діоп; «Особливий погляд»: «Голобля», Кантемир Балага;

«Голобля», Кантемир Балага; Приз журі: «Знедолені» Леджено Лі; «Bacurau» Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles;

«Знедолені» Леджено Лі; «Bacurau» Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles; Найкраща жіноча роль: Емілі Бічем, «Маленький Джо»;

Емілі Бічем, «Маленький Джо»; Найкраща чоловіча роль: Антоніо Бандерас, «Біль і слава»;

Антоніо Бандерас, «Біль і слава»; Найкращий режисер: брати Дарденн, «Молодий Ахмед»;

брати Дарденн, «Молодий Ахмед»; Найкращий сценарій: Селін Скьямма, «Портрет молодої жінки в огні»;

Селін Скьямма, «Портрет молодої жінки в огні»; Спеціальна нагорода журі: «It Must Be Heaven», Еліа Сулейман; «Monstruo Dios», Agustina San;

«It Must Be Heaven», Еліа Сулейман; «Monstruo Dios», Agustina San; Приз «Золота камера»: «Our Mothers», César Díaz;

«Our Mothers», César Díaz; «Золота пальмова гілка» в короткометражному конкурсі: «The Distance Between Us and The Sky», Vasilis Kekatos;

«The Distance Between Us and The Sky», Vasilis Kekatos; «Квір-пальма» (повний метр): «Портрет молодої жінки в огні», Селін Скьямма;

«Портрет молодої жінки в огні», Селін Скьямма; «Квір-пальма» (короткометражні фільми): «The Distance Between Us and The Sky», Vasilis Kekatos.

Джерело фото: Getty Images, facebook Festival de Cannes

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ