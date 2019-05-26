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Гороскоп на тиждень з 27 травня по 2 червня 2019 року від екстрасенсів СТБ

26.05.2019

Гороскоп на тиждень з 27 травня по 2 червня 2019 року розповість, що прогнозують зірки на кінець травня і початок червня. На що звернути увагу і чого краще уникати? Чого очікувати кожному знаку зодіаку? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 27 травня по 2 червня 2019 року від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

гороскоп з 27 травня по 2 червня

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Гороскоп на тиждень Овни

На цьому тижні Овни особливо відчують перехід від весни до літа. Всім представникам знаку варто звернути увагу на здоров’я. Більше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте місць з великою кількістю тополиного пуху. Правильно харчуйтеся і пийте більше рідини. У середині тижня краще дотримуватися нейтралітету в усіх суперечливих питаннях. Вихідні краще провести зі своєю родиною.

Гороскоп на тиждень Тельці

Тельцям на цьому тижні зірки не радять приймати поспішних рішень. Зважте всі за і проти, обміркуйте деталі і зайвий раз перевірте. Тиждень не загрожує бути особливо складним, але і втрачати пильність теж не варто. На вихідних Тельцям варто побалувати своїх рідних. Відмінним варіантом може стати спільний шопінг.

Гороскоп на тиждень Близнюки

На початку тижня Близнюкам варто зменшити обороти і відпочити. Не гоже живій людині стільки працювати. Кілька днів відпустки і з новими силами вперед до своїх цілей! Вже ближче до кінця тижня Близнюки зможуть домогтися успіху в усіх своїх починаннях. Відкиньте страх і просто дійте. Ідеальним варіантом для проведення вихідних Близнюків може стати похід в театр або сімейна вечеря.

Гороскоп на тиждень Раки

На цьому тижні Раки зможуть нарешті розслабитися. Проблеми, напружена атмосфера на роботі і вдома обійдуть стороною. Але, зверніть увагу на близьке оточення. У житті Раків є людина, яка потребує їх допомогу. Не будьте байдужі, адже цей тиждень створена для добрих справ. Пам’ятайте, добро  завжди повертається.

Гороскоп на тиждень Леви

Левам варто перестати займатися самокопанням і шукати проблему в собі. Ви не можете подобатися всім і кожному і це абсолютно нормально! Полюбіть себе і навчіться нарешті говорити «ні» людям, які вас нахабно використовують. В середині тижня ви можете отримати важлива пропозиція від начальства. Не відступайте! Будьте рішучими і все вийде.

Гороскоп на тиждень – Діви

Діви вже досить відпочили, пора і попрацювати. На цьому тижні варто проявити свій творчий потенціал на роботі. Не бійтеся креативити. Навіть найбожевільніша ідея може стати геніальною. В кінці тижня Дів чекає приємний сюрприз від близької людини.

Гороскоп на тиждень – Терези

На цьому тижні Терезам варто зібрати всю свою витримку і терпіння в кулак. Вас чекають великі випробування на роботі. З труднощами зіткнетеся не тільки ви, але і керівництво. Будьте терплячими та поблажливими. Всі ваші негаразди потрібні тільки для того, щоб стати дійсно однією згуртованою командою. До кінця тижня всі пристрасті навколо вляжуться і все піде своєю чергою. Вихідні готують для Терезів особливо яскраві і позитивні емоції.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

Скорпіонам на цьому тижні варто відкрити свої почуття. Приховуючи свої симпатії і навпаки, ви продовжуєте свої душевні терзання. Станьте більш прямолінійними і не бійтеся почути відмову. Якщо ж у вас вже є друга половинка, то влаштуйте на вихідних романтичну вечерю або організуйте культурну програму. Головне – проведіть час разом.

Гороскоп на тиждень – Стрільці

В період з 27 травня по 2 червня Стрільцям краще відкласти великі покупки до середини наступного тижня. Зірки пояснюють це особливо сильним впливом на знак з боку переходу всередині тижня з весни на літо. Будьте пильні зі своїми фінансами, адже спокуса витратити свої заощадження занадто велика. Ближче до кінця тижня вас чекає грандіозний успіх на роботі і пристойна фінансова винагорода. Відкладіть ці гроші до кращих часів, але побалувати себе заслуженим тортиком можна. Вихідні краще проведіть вдома з рідними.

Гороскоп на тиждень – Козероги

У Козерогів на цьому перехідному тижні можуть відбутися життєві «американські гірки». Нічого страшного, але представникам цього знаку краще запастися терпінням. Продовжуйте вперто слідувати своєму шляху і поставленим цілям. В кінці тижня всі пристрасті навколо вас стихнуть, і Козерогів будуть чекати теплі обійми коханої людини.

Гороскоп на тиждень – Водолії

Водоліям варто почати мріяти та втілювати все у реальність. Ви від одного тижня до іншої не перестаєте старанно працювати і вже зовсім забули заради чого докладаєте такі зусилля. Зупиніться на мить і подумайте, чого хотіли б ви саме у цей момент. Не бійтеся втілювати навіть божевільні ідеї, вони того варті. Якщо у вас є заповітна мрія – вперед до неї! Удача однозначно на вашому боці. Близькі та рідні у будь-якому випадку підтримають вас і допоможуть все реалізувати.

Гороскоп на тиждень – Риби

Гряде найспокійніша і стабільна тиждень для Риб. Нарешті ви можете відпочити і не думати ні про що. Зірки на вашому боці і захистять від будь-яких негараздів на цьому тижні. Отримуйте задоволення від кожного моменту, прожитого дня, насолоджуйтеся закінченням весни і початком літа. На вихідних можете сміливо почати планувати відпустку разом зі своєю половинкою.

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