Гороскоп на тиждень з 27 травня по 2 червня 2019 року розповість, що прогнозують зірки на кінець травня і початок червня. На що звернути увагу і чого краще уникати? Чого очікувати кожному знаку зодіаку? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 27 травня по 2 червня 2019 року від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

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Гороскоп на тиждень – Овни

На цьому тижні Овни особливо відчують перехід від весни до літа. Всім представникам знаку варто звернути увагу на здоров’я. Більше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте місць з великою кількістю тополиного пуху. Правильно харчуйтеся і пийте більше рідини. У середині тижня краще дотримуватися нейтралітету в усіх суперечливих питаннях. Вихідні краще провести зі своєю родиною.

Гороскоп на тиждень – Тельці

Тельцям на цьому тижні зірки не радять приймати поспішних рішень. Зважте всі за і проти, обміркуйте деталі і зайвий раз перевірте. Тиждень не загрожує бути особливо складним, але і втрачати пильність теж не варто. На вихідних Тельцям варто побалувати своїх рідних. Відмінним варіантом може стати спільний шопінг.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

На початку тижня Близнюкам варто зменшити обороти і відпочити. Не гоже живій людині стільки працювати. Кілька днів відпустки і з новими силами вперед до своїх цілей! Вже ближче до кінця тижня Близнюки зможуть домогтися успіху в усіх своїх починаннях. Відкиньте страх і просто дійте. Ідеальним варіантом для проведення вихідних Близнюків може стати похід в театр або сімейна вечеря.

Гороскоп на тиждень – Раки

На цьому тижні Раки зможуть нарешті розслабитися. Проблеми, напружена атмосфера на роботі і вдома обійдуть стороною. Але, зверніть увагу на близьке оточення. У житті Раків є людина, яка потребує їх допомогу. Не будьте байдужі, адже цей тиждень створена для добрих справ. Пам’ятайте, добро завжди повертається.

Гороскоп на тиждень – Леви

Левам варто перестати займатися самокопанням і шукати проблему в собі. Ви не можете подобатися всім і кожному і це абсолютно нормально! Полюбіть себе і навчіться нарешті говорити «ні» людям, які вас нахабно використовують. В середині тижня ви можете отримати важлива пропозиція від начальства. Не відступайте! Будьте рішучими і все вийде.

Гороскоп на тиждень – Діви

Діви вже досить відпочили, пора і попрацювати. На цьому тижні варто проявити свій творчий потенціал на роботі. Не бійтеся креативити. Навіть найбожевільніша ідея може стати геніальною. В кінці тижня Дів чекає приємний сюрприз від близької людини.

Гороскоп на тиждень – Терези

На цьому тижні Терезам варто зібрати всю свою витримку і терпіння в кулак. Вас чекають великі випробування на роботі. З труднощами зіткнетеся не тільки ви, але і керівництво. Будьте терплячими та поблажливими. Всі ваші негаразди потрібні тільки для того, щоб стати дійсно однією згуртованою командою. До кінця тижня всі пристрасті навколо вляжуться і все піде своєю чергою. Вихідні готують для Терезів особливо яскраві і позитивні емоції.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

Скорпіонам на цьому тижні варто відкрити свої почуття. Приховуючи свої симпатії і навпаки, ви продовжуєте свої душевні терзання. Станьте більш прямолінійними і не бійтеся почути відмову. Якщо ж у вас вже є друга половинка, то влаштуйте на вихідних романтичну вечерю або організуйте культурну програму. Головне – проведіть час разом.

Гороскоп на тиждень – Стрільці

В період з 27 травня по 2 червня Стрільцям краще відкласти великі покупки до середини наступного тижня. Зірки пояснюють це особливо сильним впливом на знак з боку переходу всередині тижня з весни на літо. Будьте пильні зі своїми фінансами, адже спокуса витратити свої заощадження занадто велика. Ближче до кінця тижня вас чекає грандіозний успіх на роботі і пристойна фінансова винагорода. Відкладіть ці гроші до кращих часів, але побалувати себе заслуженим тортиком можна. Вихідні краще проведіть вдома з рідними.

Гороскоп на тиждень – Козероги

У Козерогів на цьому перехідному тижні можуть відбутися життєві «американські гірки». Нічого страшного, але представникам цього знаку краще запастися терпінням. Продовжуйте вперто слідувати своєму шляху і поставленим цілям. В кінці тижня всі пристрасті навколо вас стихнуть, і Козерогів будуть чекати теплі обійми коханої людини.

Гороскоп на тиждень – Водолії

Водоліям варто почати мріяти та втілювати все у реальність. Ви від одного тижня до іншої не перестаєте старанно працювати і вже зовсім забули заради чого докладаєте такі зусилля. Зупиніться на мить і подумайте, чого хотіли б ви саме у цей момент. Не бійтеся втілювати навіть божевільні ідеї, вони того варті. Якщо у вас є заповітна мрія – вперед до неї! Удача однозначно на вашому боці. Близькі та рідні у будь-якому випадку підтримають вас і допоможуть все реалізувати.

Гороскоп на тиждень – Риби

Гряде найспокійніша і стабільна тиждень для Риб. Нарешті ви можете відпочити і не думати ні про що. Зірки на вашому боці і захистять від будь-яких негараздів на цьому тижні. Отримуйте задоволення від кожного моменту, прожитого дня, насолоджуйтеся закінченням весни і початком літа. На вихідних можете сміливо почати планувати відпустку разом зі своєю половинкою.

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