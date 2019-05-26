Останній місяць весни щороку нагадує українцям про різні важливі дати, серед яких і день народження столиці. Коли святкуватимемо день Києва у 2019 році? Дізнайтеся у нашому матеріалі!

Коли день Києва у 2018 році – актуальне запитання, адже щороку дата свята змінюється. Свій день народження за давньою традицією столиця відзначає в останню неділю травня. У 2019 році масштабне свято припадає на 26 травня.

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Заходи на День Києва 2019

26 різних спортивних, мистецьких та благодійних подій відбудеться в цьому році під час святкування Дня столиці та Дня Києва.

17-26 травня – проект «Художники Києва – рідному місту» (вулиця Січових Стрільців, 1-5);

17 травня – 2 червня – виставка «Почесні громадяни міста Києва» (вулиця Хрещатик, 36);

20-26 травня – фестиваль Kyiv Art Week;

21-22 травня – фестиваль «Мистецька палітра Києва» (вулиця Михайла Грушевського, 5);

22 травня – урочиста церемонія вручення Мистецької премії «Київ» (вулиця Жилянська, 88);

23-29 травня – міжнародний фестиваль детcкого-юнацької творчості «Сонячний каштанчик» (Алея Героїв Небесної Сотні, 1);

24 травня – Церемонія нагородження IV Кубка Київського міського голови з шахів «Кришталева тура» (вулиця Хрещатик, 36);

24 травня – художній проект «JAZZ KOLO» (вулиця Михайла Грушевського, 5);

24-26 травня – міжнародний турнір з міні-футболу «Кубок мера Києва 2019» (Долобецький острів);

24-26 травня – міжнародні змагання з велосипедного спорту «Horizon Park Race For Peace» (старт – вулиця Маршала Конєва, 6);

24-26 травня – міжнародні змагання з велосипедного спорту «kievskaya Sotka Women Challenge» (старт – вулиця Хрещатик, 36);

24-26 травня – міжнародні змагання з велосипедного спорту «Horizon Park Race Maidan»(старт – вулиця Хрещатик, 26);

24-26 травня – міжнародні змагання з велосипедного спорту «Horizon Park Classic» (старт – вулиця Миколи Грінченка);

24-26 травня – Кубок України зі спортивного орієнтування (різні локації);

25 травня – вітрильна регата, присвячена Дню Києва (Київський річковий вокзал, причал № 6);

25 травня – фестиваль національних культур «Етнофест» (вулиця Михайла Грушевського, 5);

25 травня – фестиваль «Radioday free open air» (площа Конституції);

25 травня – фестиваль «Кобзареві джерела» (вулиця Лаврська, 41);

25 травня – святковий концерт за участю DZIDZIO (Контрактова площа);

25-26 травня – проект «Київський бал» (Контрактова площа);

25-26 травня – фестиваль «Країна Франкіана» (площа Івана Франка);

25-26 травня – фестиваль архітектури для дітей Archikidz (проспект Лаврський, 7);

25 травня – 2 червня – 48-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» (вулиця Хрещатик, 36);

26 травня – спортивно-благодійний «Пробіг під каштанами» (старт – Майдан Незалежності);

26 травня – всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва «Пісня над Дніпром» (вулиця Лаврська, 41);

26 травня – міжнародний турнір з кікбоксингу, присвячений Дню Києва (біля Арки дружби народів);

26 травня – фінал чемпіонату Києва по сімейному спорту (вулиця Хрещатик);

26 травня – концерт «Space Symphony» / «Космічна симфонія» (Контрактова площа).

Також в День Києва – 2018 відбудеться один із наймасовіших і найяскравіших заходів – Пробіг під каштанами.

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1537-й день народження столиці – свято кожного з нас. Бажаємо провести День Києва у 2019 році незабутньо!

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