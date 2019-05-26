13 випуск «Один за всіх»-13: зрадниця чи жертва одержимого ревнощами чоловіка?

У 13 випуску команда «Один за всіх»-13 з’ясували хто ж Катерина насправді: зрадниця чи жертва одержимого ревнощами чоловіка Сергія. Чоловік, подібно Отелло, готовий вбити свою кохану жінку через свої підозри. Найстрашніше, що через розбірки дорослих страждає маленький син Катерини Саша. Які секрети сімейного життя вдалося з’ясувати експертам і ведучому проекту «Один за всіх»-13 Михайлу Присяжнюку?



У студії «Один за всіх» -13 з’явилися старші дочки Катерини від першого шлюбу. Дівчата в подробицях розповіли які знущання і насильство над собою щодня терпить їхня мати. Студію жахнуло те, що Сергій встановив камери по всій квартирі, відстежує її телефон і соцмережі і через ревнощі регулярно б’є свою дружину і готовий навіть піти на вбивство. Також дівчата розповіли як вже писали заяву на збожеволілого чоловіка матері, але жінка злякалася його погроз і забрала її.



Перший чоловік Катерини розкрив несподівані подробиці їхнього розлучення. Через брак уваги, поки він був на роботі, його колишня дружина водила Сергія до себе. Одного разу він їх застукав на гарячому, але коханець злякався і втік. Чоловік був готовий пробачити свою жінку заради дітей, але та вирішила піти, забравши молодшу дочку з собою. У свою чергу дівчина приголомшила студію новиною про те, що з юридичної точки зору Сергій не є батьком маленького Сашка.



У студії з’явилася Катерина. Жінка стверджує, що він хороший батько для Саші і готова терпіти будь-які приниження і знущання, аби у хлопчика була повна сім’я. Жінка розповіла як знаходила з сином камери по всіх квартирі і як чоловік змусив написати її розписку, від якої волосся ставало дибки. Всіх в студії жахнула історія про те, як знавіснілий від ревнощів чоловік навіть перевіряв її нижню білизну на предмет зради.



У студії з’являється Сергій. Після розповідей чоловіка стає зрозуміло, що проблемою всьому його не зовсім здорові ревнощі, які переросли у некеровану агресію. Чоловік переконаний, що його дружина нахабно зраджує йому на різних форумах і сайтах знайомств. Він відмовляється слухати будь-які інші варіанти і навіть чути не хоче думки Катерини. У результаті чоловік залишає студію достроково.



Катерина все ж таки зважилася пройти детектор брехні щоб очистити своє ім’я від наклепу. На всі питання про ймовірну зраду у будь-якому її прояві детектор показав негативний результат. В кінці програми маленький Саша попросив маму піти з сім’ї, а ведучий Михайло Присяжнюк пообіцяв допомогти з орендою окремого житла від збожеволілого чоловіка.

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