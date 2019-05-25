«МастерШеф. Професіонали» випуск 13: відбулася остання битва чорних фартухів

У 13 випуску на кухні «МастерШеф. Професіонали» відбулася остання битва чорних фартухів перед грандіозним фіналом сезону. Наступного тижня за головний приз кулінарного шоу боротимуться шість найкращих шефів-професіоналів країни. Який злий жарт з учасниками зіграла чортова дюжина? Чи збулося пророцтво мами Аліка Мкртчяна? І хто залишив проект за крок від фіналу — читайте в матеріалі.

У першому конкурсі учасники проходили кулінарне ЗНО. Завданням двох команд було вгадати та приготувати 9 страв за відеорецептами. Складність полягала в одночасному відтворенні всіх рецептів і часі для приготування одного з них — 2 години 16 хвилин. Якщо учасник команди виходить з кімнати з моніторами, то повернутися туди він більше не зможе. Команда червоних на чолі з Олександром Абрамовим приготувала 8 страв, з яких судді прийняли тільки 4. Але навіть такий результат допоміг їм випередити команду Юри Негрича, у якої прийняли лише 2 страви. У результаті капітан синіх і Паша Ключник («Винник») наділи чорні фартухи.

У другому конкурсі кулінари «МастерШеф. Професіонали» захищали честь української кухні та годували французьких дипломатів, редакторів кулінарних журналів, шеф-кухарів і рестораторів. Завданням професіоналів було приготувати страви високої французької кухні та не осоромитися перед високошанованими гостями. З розривом в один голос перемогла команда червоних. Першими фіналістами стали Олександр Абрамов, Юлія Прохода і Павло Серветник. Чорні фартухи наділи Алік Мкртчян і Катерина Пєскова. Обидва кулінари були дуже злі на Абрамова за фатальну помилку у виборі своєї команди.

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На битві чорних кожен кухар крутив барабан з найжорсткішими конкурсами за всі минулі випуски. Незважаючи на страх Каті Пєскової перед своїм завданням, вона і Юра Негрич впоралися краще за всіх.

Хто ж залишив «МастерШеф. Професіонали» за крок до фіналу і чи збулося пророцтво мами Аліка Мкртчяна повною мірою — дивіться в 13 випуску!

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 13: відбулася остання битва чорних фартухів У 13 випуску на кухні «МастерШеф. Професіонали» відбулася остання битва чорних фартухів перед грандіозним фіналом сезону. Наступного тижня за головний приз кулінарного шоу боротимуться шість найкращих шефів-професіоналів країни. Який злий жарт з учасниками зіграла чортова дюжина? Чи збулося пророцтво мами Аліка Мкртчяна? І хто залишив проект за крок від фіналу — читайте в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 13: відбулася остання битва чорних фартухів У 13 випуску на кухні «МастерШеф. Професіонали» відбулася остання битва чорних фартухів перед грандіозним фіналом сезону. Наступного тижня за головний приз кулінарного шоу боротимуться шість найкращих шефів-професіоналів країни. Який злий жарт з учасниками зіграла чортова дюжина? Чи збулося пророцтво мами Аліка Мкртчяна? І хто залишив проект за крок від фіналу — читайте в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 13: відбулася остання битва чорних фартухів У 13 випуску на кухні «МастерШеф. Професіонали» відбулася остання битва чорних фартухів перед грандіозним фіналом сезону. Наступного тижня за головний приз кулінарного шоу боротимуться шість найкращих шефів-професіоналів країни. Який злий жарт з учасниками зіграла чортова дюжина? Чи збулося пророцтво мами Аліка Мкртчяна? І хто залишив проект за крок від фіналу — читайте в матеріалі

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