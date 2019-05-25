Хто залишив «МастерШеф. Професіонали» в 13 випуску від 25.05.2019

До грандіозного фіналу «МастерШеф. Професіонали» залишалася остання битва чорних фартухів. Піти з проекту саме в 13 випуску було особливо прикро. Хто залишив «МастерШеф. Професіонали» за крок до фіналу після останньої битви чорних — читайте в матеріалі.

У 13 випуску «МастерШеф. Професіонали» залишив кулінарний Олег Винник — Павло Ключник.

Пашу Ключника учасники з першого дня охрестили кулінарним Олегом Винником через зовнішню схожість зі співаком. Манірний і харизматичний кулінар дивував своєю майстерністю тиждень за тижнем. На битві чорних Паші знову випало готувати міт-фрут. Якщо минулого разу судді закрили очі на недоліки у його м’ясному яблуці, то цього разу кабачок за кольором був більше схожий на персонажа з відомого фільму. Ектор Хіменес-Браво також зазначив, що у смаку страви не було нічого надприродного.

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Павло Ключник — шеф-кухар у столичному ресторані. Його кулінарна мрія — продемонструвати глядачам і колегам, що він найкращий професійний кухар країни. Павло Ключник пройшов довгий шлях на кухні «МастерШеф. Професіонали» і залишив шоу за крок до фіналу. Незважаючи на цей прикрий виліт, він довів, що по праву може називати себе гідним шефом-професіоналом, адже бути у сімці найкращих — велике досягнення.

Не пропустіть грандіозний фінал «МастерШеф. Професіонали»! Вже наступної суботи о 19:00 ми побачимо запеклу боротьбу за право носити ім’я найкращого шефа країни і володаря призу в один мільйон гривень!

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