Сьогодні неділя, а ви ще не визначилися з планами? Як провести сьогоднішній день, 29 травня 2019 року, так, щоб в понеділок не сумувати – читайте у нас в гороскопі.

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Овен

В особистому житті у вас, Овни, тільки хороша погода. Можете поділитися таємницею і своїми думками зі своєю половинкою, їй буде дуже приємно і це зміцнить ваші і так прекрасні відносини. А якщо ви ніяк не можете пробачити колишнього партнера, то в цей день потрібно поговорити і попрощатися. Тому що нові відносини почнуться тільки якщо закінчаться старі.

Телець

Сьогодні Тельцям варто звернути увагу на своє здоров’я. Навіть якщо у вас нічого не болить, здати аналізи не буде зайвим. Тому що саме сьогодні старі болячки можуть про себе нагадати. Але якщо ви думаєте про якусь складну операцію, особливо пластичну, то її краще відкласти.

Близнюки

Сьогодні Близнюки можуть помітити підвищену увагу від протилежної статі. Можуть навіть дати знати про себе колишні. Але що точно відбудеться, так це визнання в почуттях. Ви почуєте слова кохання, а може навіть пропозицію вийти заміж!

Рак

У цей день Ракам краще уникати будь-яких сварок. А ось якщо вони були раніше, то сьогодні у вас вийде помиритися, якщо ви нарешті почуєте один одного. Кохана людина може повернуться з поїздки або ви почнете разом планувати своє наступну подорож.

Лев

Вам, Леви, цілком можна починати йти складним і ризикованим шляхом. Використовуйте нові технології для цього і обладнання покруче. Хоча те, що все у вас під конролем, ми не сумніваємося. Адже Леви вони такі, сміливі вчинки у вас в крові!

Діва

У цей день Діви будуть як ніби на взводі і вас все може дратувати. З вами буквально ніхто не може домовитися. Ще й в лічой життя постійні випробування і порушення обіцянок. Постійні відстані, сварки через дрібниці, ще й проблеми можуть бути через партнера.

Терези

Беріть участь сьогодні в семінарах і майстер-класах, це дасть вам хороший поштовх для подальшого розвитку в улюбленій сфері.

Скорпіон

Сьогодні вас важко витягнути з дому. Багато домашніх клопотів, якими потрібно займатися.

Стрілець

Хороший день, щоб піти на курси водіння або зайнятися своїм автомобілем. Вирішіть всі паперові справи, їх краще не відкладати на потім.

Козеріг

Скоро Козерогів чекає надзвичайне побачення, тому приготуйте яскравий одяг. Ви будете на висоті.

Водолій

Травмонебезпечний день для Водоліїв. Будьте обережні, ви можете пошкодити ногу.

Риби

Сьогодні ви отримаєте підтримку і розуміння від матері. Прислухайтеся до неї, вона поганого не порадить.

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