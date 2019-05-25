Гороскоп на 25 травня 2019 року знає як вам потрібно поступити. Щоб ваші дії були максимально правильними і принесли користь, читайте наш гороскоп на сьогодні.

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Овен

Овни, не бійтеся починати нове життя в цей період. Цієї суботи прорисуйте хоча б у своїй голові яким ви бачите ваше майбутнє. Тоді ви зможете вийти на новий рівень і в кар’єрі, і в фінансовому плані. Думки матеріальні, ось побачите!

Телець

Тельці, ви завжди приходите на допомогу своїм друзям. А сьогодні це буде як ніколи доречно. Вашому близькому товаришу ви будете дуже потрібні, хоча це може привести до того, що він завдасть шкоди вашому майну. Постарайтеся його зрозуміти. До речі, це може бути також ваш родич.

Близнюки

Близнюки, ваше особисте життя зараз переживає не найкращий свій період. Кохана людина, швидше за все, не стримає свою обіцянку, і всі домовленості і плани будуть перенесені. Але самі ви не намагайтеся тиснути і щось вимагати, компроміс все одно вам не світить.

Рак

Ракам варто звернути увагу на своє здоров’я, не завадять лікувальні процедури для душі і тіла. Можете сходити в спа або лазню, це буде відмінним варіантом. А ось в особистому житті сьогодні все складно. Важко вам все таки домовитися і визнати свою провину, якщо така є.

Лев

По роботі у вас, Леви, починається новий важливий період. Ви вже заслужили авторитет від колег і весь колектив буквально тримається на вас. Швидше за все, вам доведеться представити інтереси колег у кращому вигляді. Ви ж зможете, правда?

Діва

Діви, демонструйте свої таланти і приймайте участь у всіх шоу, конкурсах або святах. Таким чином ви познайомитеся з потрібними людьми, а в результаті отримаєте дуже круте співробітництво пов’язане з іншим містом чи країною. Ви готові до цього?

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Терези

Вам буде складно в цей період з навчанням. Якщо здаєте сесію, то іспити і заліки будуть для вас справжнім випробуванням. Вам необхідно додаткове навчання та курси, щоб з усім впоратися. Але наполегливою працею у вас обов’язково все вийде.

Скорпіон

Не сидіть сьогодні вдома, Скорпіони, вам необхідно більше тусуватися і веселиться. Всі вечірки в місті повинні бути вашими! А ще крутіше, якщо ви самі організовуєте свято і запросіть на нього всіх важливих для вас людей. Таке запам’ятається всім!

Стрілець

Вам починає дуже везти з грошима! Стрільці, для вас саме час вкладати гроші в нерухомість або покупку автомобіля. А якщо цього ви не збиралися робити, то може просто оновити своє житло? Наприклад, почати невеликий косметичний ремонт.

Козеріг

Козерогам в цей день може відкритися правда. І чим більше, тим менше ви будете розуміти. Знову Козероги заплутаються у своєму житті, як в лабіринті. Постійні злети і падіння, з якими вам доведеться справяляться. Але у вас все вийде, ми віримо в це!

Водолій

Водолії, ви зможете в цей день почати займатися тією справою, про яку давно мрієте! Ваш талант оцінять по достоїнству і торг з вами абсолютно не доречний. Хоча з фінансами продовжує не везти.

Риби

В особистому житті у Риб криза. Кожен вважає, що він має рацію і шукає компроміс. У такі моменти чекайте підтримку від друзів. Вони точно вас порадують в цей день новинами.