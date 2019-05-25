У 13 випуску команда «Один за всіх»-13 буде рятувати Катерину та її сина від збожеволілого від ревнощів чоловіка. Він встановив камери по всій квартирі, відстежує її телефон і соцмережі, але і це не найстрашніше. Чоловік через ревнощі регулярно б’є свою дружину і готовий навіть піти на вбивство. Щоб довести чоловікові свою невинність жінка пройде детектор брехні. Подробиці жахливої ​​історії домашнього насильства дізнайтеся вже завтра.



У 13 випуску «Один за всіх»-13 ви дізнаєтеся:

Чому у сина Катерини два батька і кожен хоче його виховувати? Яка зрада зруйнувала відносини Катерини з чоловіком і дітьми? Що покаже детектор брехні? Чи дійсно у Сергія є підстави так шалено ревнувати Катерину?

Video: 13 випуск «Один за всіх»-13: жінка доводить свою вірність ціною власного життя У 13 випуску команда «Один за всіх»-13 буде рятувати Катерину та її сина від збожеволілого від ревнощів чоловіка. Він встановив камери по всій квартирі, відстежує її телефон і соцмережі, але і це не найстрашніше. Чоловік через ревнощі регулярно б'є свою дружину і готовий навіть піти на вбивство. Щоб довести чоловікові свою невинність жінка пройде детектор брехні. Подробиці жахливої ​​історії домашнього насильства дізнайтеся вже завтра

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Дивіться повний 13 випуск «Один за всіх»-13 від 25.05.2019 вже завтра о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 — онлайн на офіційному сайті!

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