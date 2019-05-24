Вєрка Сердючка виступила на весіллі Насті Каменських і Потапа

Вєрка Сердючка встигла не лише запалити на сцені Євробачення-2019, а й виступити на розкішному весіллі Насті Каменських і Потапа. Завдяки гостям свята шанувальники зіркової пари могли спостерігати за всім, що відбувається. Так, у соціальних мережах з’явилося відео з виступом Вєрки Сердючки. Яку пісню вона виконала для Потапа та Насті? Читайте в матеріалі.

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Ось і відбулося весілля судді шоу «Х-фактор» Насті Каменських та відомого українського співака, продюсера Олексія Потапенка.

Свято пройшло в одному із заміських ресторанів Києва. На весіллі були присутні безліч людей з українського шоу-бізнесу. Артист Андрій Данилко в образі улюбленої Вєрки Сердючки виступив на цьому розкішному весіллі.

Відео з епатажною артисткою з’явилося у соціальних мережах. У ролику Вєрка Сердючка виконує пісню «Я не поняла», у якій ідеться про мрію вийти заміж за принца. На відео можна побачити, як біля сцени стоять наречений з нареченою, а мама Сердючки танцює з одним із гостей.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Potapynastya (@potapynastya) 23 Май 2019 в 1:56 PDT

Вєрка Сердючка не лише виконала веселу пісню для молодят, а й подарувала нареченій величезний букет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @zistan 23 Май 2019 в 3:05 PDT

Нагадаємо, Настя Каменських і Олексій Потапенко не розповідали про свої ніжні стосунки раніше. Але оскільки до пари прикута пильна увага, артисти вирішили, що настав час поділитися своїм щастям з усім світом.

Свято відбулося, і тепер з’являється все більше кадрів з найочікуванішої події року в українському шоу-бізнесі — весілля Насті Каменських і Потапа.

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