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У новому турі Олег Винник представить пісню з жіночим ім’ям

24.05.2019

Олег Винник незабаром знову збере стадіони країни з новою програмою. Суддя шоу «Х-фактор» має намір порадувати шанувальників не лише улюбленими хітами, а й новою піснею з жіночим ім’ям. Читайте докладніше.

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В новом туре Олег Винник представит песню с женским именем

29 травня концертом на Тернопільському міському стадіоні стартує всеукраїнський гастрольний тур Олега Винника «Роксолана». З новою програмою співак виступить на головних сценах і наймасштабніших майданчиках країни. Цього року глядачів чекає ще більше стадіонів. Зокрема, крім звичних для артиста «Арени Львів», полтавської «Ворскли», івано-франківського «Руху», рівненського «Мототреку» тощо, організатори оголосили про концерти Олега Винника в Дніпрі на стадіоні «Метеор», в Черкасах на центральному міському стадіоні, на Іподромі в Луцьку і в харківському ОСК «Металіст».

В новом туре Олег Винник представит песню с женским именем

Концерти Олега Винника це завжди феєричне шоу, яке супроводжується якісним світлом, звуком, грандіозними спецефектами і унікальним вражаючим віджеїнгом. До кожного туру команда музиканта готує нову конструкцію сцени, екрани, використовуючи найсучасніші технології.

олег винник новая песня

Сам же співак порадує глядачів не тільки улюбленими хітами, а й музичними новинками. А в колекцію пісень з жіночими іменами додасться ще одна – весела, рок-н-рольна, але з важливим меседжем.

«Ідею цієї композиції я виношував в голові близько двох років. Нарешті вона народилася! Жартівлива, грайлива, з чисто українською філософією. У пісні жіноче ім’я. Але це не «Нино»-2»— інтригує Олег.

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Нагадаємо, першими шоу «Роксолана» побачать мешканці Тернополя, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців та Луцька. Потім артист відправиться в Рівне, Харків, Чернігів та інші міста України.

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